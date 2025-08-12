Las bolsas chinas suben tras la extensión de tregua arancelaria entre China y EE. UU.

(Actualiza al cierre de la sesión)

Pekín/Shanghái, 12 ago (EFE).- Las principales bolsas chinas registraron ganancias generalizadas a lo largo de este martes después de que Estados Unidos y China confirmasen hoy que prorrogarán su tregua arancelaria durante otros 90 días.

En la parte continental del país, los mercados de Shanghái y Shenzhen presentaban ganancias del 0,50 % y el 0,53 %, respectivamente, al cierre de la sesión.

El índice que mide la evolución de los trescientos principales valores de esos dos parqués, el CSI 300, avanzó un 0,52 %.

Por su parte, el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, logró revertir las pérdidas del inicio de la sesión y alcanzó el final de la jornada con un repunte del 0,25 %.

La nota discordante (-0,62 %) la ponía el tercer parqué de la China continental, el de Pekín, aunque se trata de un mercado de menor relevancia por su reciente creación (2021) y su enfoque en pymes.

El Ministerio de Comercio de China confirmó este martes la prórroga de la tregua arancelaria con Estados Unidos por otros 90 días, una decisión vaticinada por los analistas tras las negociaciones mantenidas entre ambas potencias en Londres y Estocolmo en junio y julio.

El acuerdo, alcanzado originalmente en mayo en Ginebra, supuso que Washington redujera del 145 % al 30 % los gravámenes a productos chinos, mientras que Pekín rebajó del 125 % al 10 % sus aranceles a bienes estadounidenses.

En Estocolmo, ambas partes reiteraron su intención de priorizar el diálogo frente a una escalada que había llegado a equivaler a un embargo comercial ‘de facto’ entre las dos mayores economías del mundo.

Durante su encuentro previo en Londres, China prometió agilizar las licencias para exportar tierras raras, y Estados Unidos retiró algunas restricciones contra China como controles a la exportación de chips.

La Cancillería china pidió este lunes «esfuerzos» a Washington para lograr un «resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo». EFE

