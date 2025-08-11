The Swiss voice in the world since 1935

Las bolsas europeas cotizan mixtas, pendientes de novedades comerciales y geopolíticas

Madrid, 11 ago (EFE).- Las principales bolsas europeas cotizan sin rumbo fijo este lunes, en una semana que estará marcada por los datos de inflación en Europa y Estados Unidos, así como por el fin de la tregua comercial de EE.UU. con China y los avances en las negociaciones de un alto el fuego en Ucrania.

El euro se mueve en 1,1661 dólares y la bolsa de Londres avanza el 0,3 %; Milán, el 0,25 % y París cotiza plana (0,0 %). Madrid, por su parte, pierde el 0,13 % y Fráncfort, el 0,08 %.

El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, avanza el 0,12 %.

Durante esta semana, los inversores estarán pendientes de los datos de inflación en Europa y en Estados Unidos, con el IPC de Italia, como el único que se conocerá este mismo lunes.

Asimismo, se publicarán los índices ZEW de sentimiento económico en Alemania y en la eurozona y el PIB del segundo trimestre en el Reino Unido.

En el plano geopolítico, la atención se situará en el avance de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, con una posible reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, este viernes en Alaska.

Por otro lado, según ha explicado Renta 4 Banco, «seguiremos esperando a conocer cómo se desarrollan las negociaciones con China, cuya tregua comercial finaliza el 12 de agosto».

«En las últimas horas hemos conocido que AMD y Nvidia pagarán a EE.UU. el 15 % de los ingresos por la venta de chips en China», añaden desde la entidad.

Wall Street saldó la semana con avances, pese a la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Trump aunque el viernes cerró con tono dispar y el Dow Jones perdió el 0,5 % y el S&P 500, el 0,08 %.

Se desmarcó el Nasdaq, que avanzó el 0,35 %.

En Asia, la bolsa de Shanghái ha sumado el 0,34 %, mientras que Hong Kong avanzaba el 0,12 %. Tokio, por su parte, ha permanecido cerrada por festividad.

Fuera de la renta variable, el rendimiento del bono alemán a diez años, considerado el más seguro de Europa se situa en el 2,67 %.

En el mercado de las materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, pierde el 0,86 % y el barril se mueve en 66 dólares; mientras que el oro baja el 1 %, con la onza en 3.364 dólares. EFE

