Las Chivas el argentino Milito empatan con el Tijuana, pero siguen en el fondo de la tabla

Tijuana (México), 22 ago (EFE).- Las Chivas del Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito vinieron de atrás para empatar 3-3 con los Xolos del Tijuana del estratega uruguayo Sebastián Abreu, pero el resultado no sacó al equipo del fondo de la clasificación del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En un partido de la sexta jornada, Gilberto Mora adelantó a los Xolos al minuto 5, tras lo cual el camerunés Frank Boya, al 51, y Mora otra vez, al 64, pusieron a su equipo con una cómoda ventaja de 3-0, sin embargo el Guadalajara reaccionó y con dianas de Armando González, al 74, Efraín Álvarez, al 84, y Roberto Alvarado, al 90+6, le dieron la igualada 3-3 a las Chivas.

A pesar del empate, el Guadalajara siguió en el penúltimo lugar de la tabla con cuatro puntos.

Milito asumió el banquillo rojiblanco previo a este Apertura, pero ha sufrido para conseguir victorias. La marca del argentino en el Apertura es de una victoria, un empate y tres derrotas, además de guiar al cuadro a una pronta eliminación en la Leagues Cup.

Antes, el Juárez FC del entrenador uruguayo Martín Varini venció por 2-1 al Santos Laguna, resultado con el que el cuadro fronterizo subuó al octavo lugar con ocho puntos.

Ángel Zaldívar, al minuto 89, y Denzell García, al 90+2, sentenciaron el triunfo del Juárez. El colombiano Cristian Dájome abrió el marcador para los laguneros del estratega español Francisco Rodríguez.

También, los Gallos Blancos del Querétaro derrotaron por 3-2 al San Luis, para salir del fondo de la clasificación y ascender al decimosexto lugar al llegar a cuatro unidades.

Alí Ávila, Juan Robles y el uruguayo Santiago Homenchenko marcaron por los Gallos. El brasileño Joao Pedro marcó un doblete por el San Luis y se convirtió en el máximo goleador del Apertura al llegar a seis dianas.

Los partidos continuarán este sábado cuando el León del mundialista colombiano James Rodríguez reciba al Pachuca, el Monterrey del central español Sergio Ramos al Necaxa, el Mazatlán FC a los Tigres UANL y el Cruz Azul al campeón Toluca.

La jornada finalizará este domingo con los duelos Pumas UNAM-Puebla y Atlas-América. EFE

