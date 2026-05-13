Las ciudades de Valladolid de España y México: historia y futuro compartido

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Valladolid (España), 13 may (EFE).- Las ciudades de Valladolid de España y de México sellaron este miércoles un hermanamiento de historia compartida e impulso de futuro, unidas por un nombre común y ahora un acuerdo que incluirá intercambios empresariales y universitarios, proyectos culturales y turísticos o participación en eventos gastronómicos o cinematográficos.

El Ayuntamiento de Valladolid (Castilla y León) y la ciudad mexicana de Valladolid (Yucatán) formalizaron hoy ese protocolo de hermanamiento institucional, que han firmado ambos regidores, el español Jesús Julio Carnero, y el mexicano Homero Novelo Burgos.

Carnero destacó el valor histórico y simbólico del acuerdo entre ambas ciudades, ya que ese «hermanamiento no es solo un acuerdo institucional, sino el reconocimiento de una historia compartida y de una vocación común de apertura, cooperación y entendimiento entre pueblos».

La ciudad vallisoletana inició esta trayectoria internacional en 1978 con el hermanamiento con Morelia, antigua Valladolid mexicana hasta el siglo XIX. Posteriormente, consolidó acuerdos de cooperación con ciudades como Lille, Orlando, Florencia, Lecce, Guadalajara o Ahmedabad.

Con este nuevo protocolo, Valladolid refuerza su relación con el estado de Yucatán y abre nuevas posibilidades de colaboración en ámbitos estratégicos como el comercio, las nuevas tecnologías, el patrimonio histórico, la sostenibilidad urbana, la gastronomía y la promoción turística.

«Hay momentos en la historia donde los pueblos no se encuentran por casualidad, sino porque el tiempo termina por reunir aquello que la memoria nunca la separó del todo», subrayó Homero Novelo.

«Este hermanamiento no es únicamente un acto protocolario ni una formalidad institucional entre gobiernos, es el reconocimiento de una historia compartida. Es el encuentro entre dos pueblos unidos por la memoria, por la cultura y por una identidad que nunca dejó de transformarse a través del tiempo», destacó el presidente municipal de Valladolid (Yucatán).

Uno de los ámbitos donde esta colaboración es el gastronómico, ya que el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas México mantiene un vínculo oficial con el Campeonato Mundial de Tapas de Valladolid.

Además, la apertura del Consulado Honorario de México en Valladolid en 2025 ha contribuido a reforzar las relaciones institucionales, económicas y sociales entre ambos territorios.

Además, se prevé la organización de ferias, seminarios, talleres, conferencias y congresos, en colaboración con entidades como la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI).

El protocolo también fomentará la movilidad e intercambio de técnicos, especialistas, profesionales y estudiantes universitarios y de posgrado, además de la puesta en marcha de programas de formación y capacitación. EFE

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