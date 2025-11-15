Las defensas antiaéreas rusas derriban 64 drones ucranianos en diez regiones de Rusia

Moscú, 15 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 64 drones en diez regiones rusas, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia.

La región más castigada fue Riazán, con 25 aparatos no tripulados abatidos, seguida por Rostov, con 17 derribos, señala el parte castrense en Telegram.

Los drones enemigos atacaron también Tambov, Vorónezh, Bélgorod, Sarátov, Lípetsk, Tula, Samara y la república de Tatarstán.

La jornada anterior, Ucrania lanzó uno de los mayores ataques con drones de ala fija contra territorio ucraniano (216), que obligaron a las autoridades del puerto de Novorrosísk (mar Negro) a declarar el estado de emergencia, ya que el bombardeo enemigo dejó al menos cuatro heridos y dañó varias instalaciones petroleras.

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea también misiles.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia. EFE

