The Swiss voice in the world since 1935

Las escuelas públicas de Beverly Hills exhibirán la bandera de Israel en sus campus

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 27 ago (EFE).- Las escuelas del adinerado distrito de Beverly Hills, en California, exhibirán la bandera de Israel durante un mes cada año para expresar su apoyo a la comunidad judía, que es numerosa en la zona, según una controvertida propuesta aprobada por una mínima diferencia.

La Junta del Distrito Escolar Unificado de Beverly Hills aprobó la noche del martes por 3 votos a favor y dos en contra proclamar el Mes de la Herencia Judía, que se celebrará cada mayo y exige que se exhiba la bandera israelí en todas las escuelas e instalaciones del distrito.

El vicealcalde de Beverly Hills, John Mirisch, dijo antes de la votación que la aprobación de la propuesta es “una decisión obvia” para un distrito escolar que representa a una mayoría judía, según información citada por NBC.

Por su parte, Russell Stewart, otro miembro de la junta que votó a favor de la propuesta, dijo que la exhibición de la bandera «no va en contra de nadie” y solo es un apoyo a los estudiantes judíos y a la comunidad judía de esa ciudad.

La iniciativa ha generado controversia entre los miembros de la comunidad que se oponen a la guerra que lidera Israel contra Gaza.

“Izar la bandera israelí en una escuela pública no es un reconocimiento de fe o herencia; es una declaración política en apoyo a un Estado que ha sido acusado por todas las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, incluidos grupos israelíes, de participar en genocidio, limpieza étnica y hambruna forzada en Gaza”, opinó el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas sección Los Ángeles en un comunicado.

La resolución fue modificada en varios puntos, incluyendo el motivo de la exhibición de la bandera, que cambió de ‘apoyo al Estado judío’ a ‘apoyo a la comunidad judía’, según el diario Los Angeles Times.

Las banderas israelíes no se colocarán en astas junto con las banderas tradicionales de Estados Unidos y California, sino que se exhibirán en otras partes del campus, aclaró la junta. EFE

amv/hbc/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR