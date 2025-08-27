Las escuelas públicas de Beverly Hills exhibirán la bandera de Israel en sus campus

Los Ángeles (EE.UU.), 27 ago (EFE).- Las escuelas del adinerado distrito de Beverly Hills, en California, exhibirán la bandera de Israel durante un mes cada año para expresar su apoyo a la comunidad judía, que es numerosa en la zona, según una controvertida propuesta aprobada por una mínima diferencia.

La Junta del Distrito Escolar Unificado de Beverly Hills aprobó la noche del martes por 3 votos a favor y dos en contra proclamar el Mes de la Herencia Judía, que se celebrará cada mayo y exige que se exhiba la bandera israelí en todas las escuelas e instalaciones del distrito.

El vicealcalde de Beverly Hills, John Mirisch, dijo antes de la votación que la aprobación de la propuesta es “una decisión obvia” para un distrito escolar que representa a una mayoría judía, según información citada por NBC.

Por su parte, Russell Stewart, otro miembro de la junta que votó a favor de la propuesta, dijo que la exhibición de la bandera «no va en contra de nadie” y solo es un apoyo a los estudiantes judíos y a la comunidad judía de esa ciudad.

La iniciativa ha generado controversia entre los miembros de la comunidad que se oponen a la guerra que lidera Israel contra Gaza.

“Izar la bandera israelí en una escuela pública no es un reconocimiento de fe o herencia; es una declaración política en apoyo a un Estado que ha sido acusado por todas las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, incluidos grupos israelíes, de participar en genocidio, limpieza étnica y hambruna forzada en Gaza”, opinó el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas sección Los Ángeles en un comunicado.

La resolución fue modificada en varios puntos, incluyendo el motivo de la exhibición de la bandera, que cambió de ‘apoyo al Estado judío’ a ‘apoyo a la comunidad judía’, según el diario Los Angeles Times.

Las banderas israelíes no se colocarán en astas junto con las banderas tradicionales de Estados Unidos y California, sino que se exhibirán en otras partes del campus, aclaró la junta. EFE

