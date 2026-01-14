Las exportaciones chinas de tierras raras crecieron un 13 % en 2025 pese a restricciones

Shanghái (China), 14 ene (EFE).- Las exportaciones chinas de tierras raras aumentaron un 12,9 % a lo largo de un 2025 en el que Pekín impuso restricciones a la venta a otros países de estos minerales clave para defensa o automoción, aunque los retiró parcialmente en octubre ante la tregua comercial con Estados Unidos.

Según cálculos efectuados por EFE en base a las cifras divulgadas este miércoles por la Administración General de Aduanas de China, el valor de las exportaciones de tierras raras aumentó un 5,17 % con respecto al dato del cierre de 2024.

Los datos preliminares divulgados hoy no desagregan por elementos -aglutinan el total de ventas de tierras raras- ni tampoco por país de destino.

Desde el 2 de abril, en el marco de la escalada arancelaria con Estados Unidos, Pekín impuso un nuevo régimen de licencias que obliga a las firmas extranjeras a solicitar permisos para exportar 7 de los 17 minerales del grupo de tierras raras (samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio) e imanes derivados, aduciendo motivos de seguridad nacional.

Y a principios de octubre, el Ministerio chino de Comercio elevó a 12 el número de minerales de ese grupo cuya exportación quedaba restringida al añadir otros cinco al listado: holmio, erbio, tulio, europio e iterbio.

Sin embargo, tras la reunión a finales de ese mismo mes entre los presidentes de China y EE. UU., Xi Jinping y Donald Trump, Pekín suspendió durante un año los controles anunciados el 9 de octubre a la venta al exterior de tierras raras y materiales estratégicos; con ello, el mandatario estadounidense dio por «resuelto» el conflicto por estos minerales.

Los controles fueron especialmente dañinos para los sectores que más necesitan estos materiales -destacan también chips o aeronáutica-, ya que China procesó el 99 % de las tierras raras pesadas utilizadas en 2024 y posee casi la mitad (49 %) de las reservas de esos elementos. EFE

