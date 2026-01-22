Las exportaciones de Japón a EEUU caen debido al impacto de los aranceles

afp_tickers

1 minuto

Las exportaciones de Japón a Estados Unidos cayeron un 11,1% en diciembre como consecuencia del impacto de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, según datos oficiales publicados este jueves.

En todo 2025, las exportaciones japonesas al país norteamericano cedieron además un 4,1%, lo que contribuyó a una disminución del 12,6% en el superávit comercial de Tokio con Washington, hasta los 7,5 billones de yenes (unos 47.000 millones de dólares), de acuerdo con cifras del Ministerio de Finanzas.

Según el reporte, la caída en el número de automóviles y autopartes exportados, así como el aumento de las importaciones de gas licuado de petróleo, cereales y máquinas generadoras de energía, fueron los principales factores que provocaron la reducción del superávit comercial bilateral.

En diciembre, las exportaciones japonesas a Estados Unidos retrocedieron un 11,1%, hasta los 1,81 billones de yenes (11.400 millones de dólares).

En julio, Tokio y Washington anunciaron un acuerdo comercial por el que se reducían los gravámenes anunciados por Trump de un temido 25% al 15%.

Esencialmente, esa reducción incluía al sector automovilístico, una industria que representaba el 30% de los envíos japoneses a Estados Unidos en 2024.

kh/lb/arm/mas