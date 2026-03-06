Las farmacias italianas reparten gratis a mujeres kits para detectar drogas en la bebida

Roma, 6 mar (EFE).- Algunas farmacias de Italia han empezado a repartir gratis a las mujeres kits de detección de drogas en las bebidas, una iniciativa que pretende prevenir abusos y concienciar sobre los casos de sumisión química de cara al Día de la Mujer.

En Roma se distribuirán un total de 1.500 kits totalmente gratis y otros 2.500 se repartirán la ciudad de Venecia, según informa la asociación ‘Federfarma’, impulsora de la iniciativa.

La idea es advertir de los riesgos en bares o zonas de fiesta de la denominada «sumisión química», es decir, la administración de drogas a una persona sin su consentimiento para anular o disminuir su voluntad y poder robarla o agredirla, también sexualmente.

Estos dispositivos permitirán a las italianas detectar en sus cócteles o copas la presencia de drogas o sustancias sedantes como la ketamina o el ácido oxibico (GHB).

El kit consiste en una tira de papel que reacciona en caso de positividad: si al contacto con la bebida cambia de color, será mejor tirar el cóctel a la basura.

La iniciativa, bautizada como ‘Il consenso non si sciogle in un drink’ (El consentimiento no se deshace en una bebida), ha sido pensada por este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

También se puso en marcha el pasado 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El presidente de Federfarma Roma, Andrea Cicconetti, ha explicado a EFE que la acción ha sido posible gracias también al compromiso de las mujeres farmacéuticas, que representan el 70 % en la capital.

«El consentimiento es un principio imprescindible en cada relación y no puede ser cuestionado. Ejercer la prevención significa también difundir conciencia, escuchar a otras personas y poner a disposición instrumentos útiles y accesibles a todos», ha defendido.

Las farmacias, a su parecer, no solo son un punto sanitario sino también una referencia en la vida cotidiana de las personas, puntos capaces de «interceptar problemas, orientar a los ciudadanos y contribuir a la prevención» tanto sanitaria como social.

Por eso, se ha formado a los farmacéuticos italianos también para captar eventuales denuncias de violencia por parte de sus clientes, que se activan desde la pandemia cuando alguien utiliza un mensaje en clave al otro lado del mostrador: «Quiero una mascarilla 1522».

Este 8M en Italia volverá a transcurrir con manifestaciones feministas en muchas de sus ciudades para exigir igualdad y un cuadro normativo más seguro para las mujeres (2025 terminó con 84 feminicidios, según el Observatorio ‘Non Una Di Meno’).

Pero las reivindicaciones también coincidirán con la tramitación de un proyecto de ley sobre la violencia sexual en principio pactado por todos los partidos pero en el que, al final, la derecha en el Gobierno ha retirado el principio de «consentimiento» de la víctima.

El pasado 28 de febrero miles de personas marcharon en Roma para denunciar este cambio en el proyecto de ley y asegurar que el sexo «sin consentimiento es violación». EFE

