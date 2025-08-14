Las figuras de Putin y Trump animan la venta en tiendas de souvenirs rusas antes de cumbre

Moscú, 14 ago (EFE).- Las tiendas de souvenirs en el centro de Moscú rebosan de figuras con las imágenes de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en víspera de la cumbre que ambos mantendrán mañana en Alaska.

Numerosos turistas acuden a estos tenderetes en busca del mejor recuerdo de Rusia, que en ocasiones es una «matrioshka» (tradicionales muñecas de madera rusas) con el rostro del jefe del Kremlin o su homólogo estadounidense.

A la vez, el giro geopolítico del país tras el inicio de la guerra en Ucrania y la enemistad con Occidente se hace notar en zonas turísticas a través de la aparición en los estantes de las tiendas de numerosas muñecas de dirigentes asiáticos y árabes, países con los que Rusia ha estrechado su relación.

Precisamente, estas figuritas son las que llaman la atención de los viajeros de los países aliados del Kremlin, que sustituyeron al turista europeo en las calles de Moscú.

En estos puestos callejeros también son frecuentes las «matrioshkas» con el rostro de dirigentes de Irán, la India y otros países que Rusia considera amigos.

Se les suman los souvenirs habituales con el rostro de destacadas personalidades de la historia rusa, incluido el primer cosmonauta del mundo, Yuri Gagarin.

Putin y Trump se reunirán mañana, viernes, en una base militar en Alaska para tratar la guerra en Ucrania y la situación de las maltrechas relaciones bilaterales.

Se trata del primer encuentro entre los líderes de Rusia y Estados Unidos desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2024 y desde el comienzo de la guerra en Ucrania.EFE

