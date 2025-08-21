Las fuertes lluvias en el este de Australia dejan dos muertos

Sídney (Australia), 21 ago (EFE).- Las fuertes lluvias que azotan desde hace una semana el este de Australia han dejado este miércoles dos fallecidos, después de que las autoridades recuperaran los cuerpos en un río al noroeste de Sídney tras estrellarse su vehículo durante la noche.

El incidente se produjo alrededor de las 23:50 del miércoles (hora de Sídney, 13:50 GMT), cuando un coche se estrelló en el río Macdonald en St Albans, una localidad situada en la región de Hawkesbury, al noroeste de Sídney, con tres hombres a bordo, dos padres y un hijo, de los cuales solo logró salvar la vida uno de los hijos, que nadó a la orilla, detallaron las autoridades locales.

Buzos de la policía y equipo del Servicio Estatal de Emergencias australiano (SES, por sus siglas en inglés) comenzaron la búsqueda de inmediato; sin embargo, tuvieron que suspenderla temporalmente por las condiciones meteorológicas peligrosas. Los cuerpos fueron localizados hoy alrededor de las 11:20 (21:20 GMT del miércoles).

Los equipos de emergencia de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, se mantienen en alerta este jueves, mientras las lluvias torrenciales azotan amplias zonas del estado, en uno de los meses de agosto más lluviosos hasta la fecha.

El SES emitió hasta las 16:30 de hoy (6:30 GMT) 37 alertas, de categoría «aviso» y «observa y actúa», para la región de Nueva Gales del Sur, por inundaciones y posibles desbordamientos de ríos.

Dicho servicio también rescató hoy a un hombre cuyo vehículo quedó atrapado en el agua en el parque Douglas, al suroeste de Sídney, y que tuvo que ser sacado con cuerdas de su furgoneta, y también ha respondido a unos 500 incidentes en las últimas 24 horas.

Las precipitaciones más intensas en las últimas 24 horas hasta las 9 de la mañana (en Sídney, 23.00 GMT del miércoles) se registraron en la región de Mid North Coast, al noreste de Nueva Gales del Sur, con más de 100 milímetros en varios puntos, incluidos el Lago Cathie (146 mm), el Aeropuerto Port Macquarie (141 mm) y Green Valley (132 mm).

La Oficina de Meteorología australiana (BOM, por sus siglas en inglés) advirtió que las fuertes lluvias, resultado de la combinación de tres sistemas meteorológicos, continuarán dejando precipitaciones abundantes y posibles tormentas, con especial preocupación por crecidas fluviales y dijo que se espera que las mismas aumenten desde este jueves hasta el viernes.

Según un análisis de datos de la cadena pública australiana ABC, el de este año sería uno de los meses de agosto más lluviosos en cerca de tres décadas.

El análisis del histórico meteorológico completo del Observatorio Hill, uno de los puntos de medición meteorológica más antiguos de Australia, con datos continuos desde 1858, reveló que las precipitaciones durante los últimos seis años han sido las mayores registradas en su historia. EFE

