Las fuertes lluvias en Israel deja varios heridos y numerosas personas atrapadas

Jerusalén, 13 ene (EFE).- Las fuertes lluvias que asolan Israel este martes han causado inundaciones en diversos puntos del país, lo que ha dejado varios heridos y decenas de personas atrapadas, que los equipos de emergencia tratan de rescatar.

El servicio de emergencias israelí la Estrella de David Roja (MDA) indicó que una mujer de 50 años resultó gravemente herida en Jerusalén al haber sido golpeada por un objeto pesado en una vivienda inundada.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos y Rescate de Israel informó de múltiples intervenciones desde la noche del lunes como consecuencia de la tormenta.

En Mishmar David (centro de Israel), Sha’ar Hagai (centro), Tzomet Emunim (este) y Nahal Anaba (centro), los bomberos rescataron a varias personas atrapadas en el interior y sobre los tejados de vehículos varados y a la deriva por inundaciones.

Varias de las personas rescatadas presentaban heridas leves, según el MDA.

Asimismo, en Kiryat Malachi (sureste) fueron rescatadas cinco personas atrapadas en un minibús, mientras que en Abu Ghosh (centro) los equipos auxiliaron a un hombre y una mujer atrapados en un vehículo inundado. La mujer perdió el conocimiento tras el rescate y recibió atención médica de emergencia antes de ser evacuada por la MDA a un centro sanitario.

Las autoridades de emergencias reiteraron su llamamiento a la población para que extreme las precauciones y evite circular por cauces de ríos y zonas con riesgo de inundación a lo largo de la jornada. EFE

