The Swiss voice in the world since 1935

Las fuerzas de Haftar buscan vías de cooperación militar con Turquía

Trípoli, 24 ago (EFE).- Sadam Haftar, hijo del mariscal Jalifa Haftar y recién nombrado comandante adjunto de su padre al mando del Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) en control del este del país, recibió este domingo en Bengasi una delegación «de alto nivel» de Turquía, aliado tradicional de Trípoli, Ejecutivo rival del dividido país.

Las fuerzas armadas de Haftar informaron en un comunicado sobre la celebración de una reunión entre ambas partes, en la que se abordaron formas de «cooperación militar y naval» además del intercambio de «conocimientos técnicos».

Asimismo, Sadam, hijo menor del hombre fuerte del este de Libia, reafirmó durante la reunión «las profundas relaciones históricas» entre las fuerzas navales libias y turcas y el compromiso compartido de «desarrollarlas» para «servir a la seguridad y la estabilidad regionales».

Turquía ha sido aliado tradicional del Ejecutivo de Trípoli desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011, a quien apoyó contra las embestidas de Haftar desde Bengasi durante la guerra civil.

La delegación turca, encabezada por el embajador de Turquía en Libia, Güven Begiç, el director general del Ministerio de Defensa turco, İlkay Altindag, y el cónsul general en Bengasi, Serkan Kiramanlıoğlu, llegó al puerto de Bengasi a bordo del buque de guerra turco «Isla Henna», donde Sadam Haftar inspeccionó las capacidades.

El pasado mes de abril, líderes militares turcos recibieron en Ankara a Sadam Haftar, lo que reflejó el cambio estratégico de Turquía en un país fragmentado desde 2011 y dividido institucionalmente desde 2014 entre Trípoli y Bengasi, con el apoyo de potencias regionales e internacionales. EFE

