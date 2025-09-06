Las Guerreras Albas se enfrentarán a las Dragonas en la final de la Superliga de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 6 sep (EFE).- Las Guerreras Albas de Liga Deportiva Universitaria de Quito ganaron este sábado por 3-0 a Barcelona e irán a la final de la Superliga Femenina de Ecuador, en la que se enfrentarán a las Dragonas del Independiente del Valle por el título nacional y el acceso a la Copa Libertadores, que se disputará en octubre en Argentina.

El equipo albo ganó la semifinal de vuelta este sábado con goles de la atacante cubana Cecil Aldana, a los 6 y 52 minutos, y de Melani Tapuy, a los 75.

Además, la portera de la Liga Liceth Suárez le atajó un penalti a Madelin Riera, la máxima goleadora de todas las ediciones del torneo ecuatoriano.

En el partido de ida por las semifinales, las Guerreras Albas también se impusieron por 0-2 a domicilio del Barcelona en la ciudad portuaria de Guayaquil.

El cuadro quiteño dirigido por el colombiano Gerardo Londoño aprovechó la superioridad de su juego para frenar a las finalistas del año pasado, que salieron a todo o nada por revertir la última derrota, pero no les alcanzó porque la cubana Aldana mostró todo su potencial de goleadora.

Con este resultado, la final de la Superliga Femenina de Ecuador supone también el duelo entre técnicos colombianos, ya que a las Dragonas las dirige Gustavo Pineda.

Será la primera ocasión en que las Guerreras Albas irán a la final por el título del torneo ecuatoriano y por el billete a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, mientras que las Dragonas, que eliminaron este viernes a Universidad Católica, intentarán retener el título que ganaron el año pasado.

Los partidos de la final de la Superliga Femenina entre Guerreras Albas y Dragonas se disputarán el 13 y 20 de septiembre.

Tras el reciente sorteo para la fase de grupos de la Copa Libertadores en Argentina, las campeonas de la Superliga Femenina de Ecuador 2025 irán al Grupo A, conformado por Corinthians, de Brasil; Always Ready, de Bolivia; y el representante 2 de Colombia. EFE

