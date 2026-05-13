Las importaciones de gas ruso a la UE alcanzan su nivel más alto desde 2022, según un estudio

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El gas natural licuado (GNL) ruso importado a la Unión Europea (UE) alcanzó en el primer trimestre un nivel récord desde 2022, año en que comenzó la guerra en Ucrania, según un estudio del centro de investigación IEEFA publicado este miércoles.

El documento destaca la dependencia del continente europeo del gas ruso, en un momento en el que además el conflicto en Oriente Medio está alterando el suministro mundial de hidrocarburos.

Impulsadas por Francia, España y Bélgica, las importaciones de GNL ruso por parte de la UE aumentaron un 16% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, de acuerdo con el reporte del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Alcanzaron los 6.900 millones de metros cúbicos, el nivel más alto desde 2022, asegura el reporte.

La tendencia es similar en abril, cuando las importaciones europeas de GNL ruso volvieron a crecer un 17% respecto al año anterior, precisó el IEEFA a la AFP.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, Europa, en busca de diversificación, ha impulsado sus importaciones de GNL para reducir su dependencia histórica del gas ruso transportado por gasoductos.

Pero ese gas siguió fluyendo: Rusia es aún el segundo proveedor de GNL de la UE, a pesar de que la Comisión Europea aprobó la prohibición de todas las importaciones de ese combustible desde Rusia hasta el otoño de 2027, con el fin de privar a Moscú de los recursos que financian su guerra en Ucrania.

Francia, en particular, «importó más GNL ruso que cualquier otro país europeo en el primer trimestre de 2026», con un récord alcanzado en enero, según el centro de estudios.

Al mismo tiempo, Europa ha aumentado sus suministros de GNL estadounidense desde la guerra en Ucrania, y aún más desde la guerra en Oriente Medio, hasta el punto de que Estados Unidos está «en camino de convertirse en el principal proveedor de gas del continente en 2026», según el IEEFA.

En el primer trimestre, Noruega seguía siendo el principal proveedor de la Unión Europea, con una cuota del 31%, pero seguida de cerca por Estados Unidos (28%) y Rusia (14%), en el conjunto de sus importaciones (gasoductos y GNL), según datos de la Comisión Europea.

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