Las intensas lluvias en el norte de Italia causan inundaciones y dejan dos desaparecidos

2 minutos

Roma, 17 nov (EFE). – El mal tiempo y las lluvias registradas anoche en el norte de Italia provocaron inundaciones y derrumbes en la región de Friuli Venezia Giulia, donde un alud arrasó varias viviendas, dejando a dos personas desaparecidas, y obligó a llevar a cabo rescates en los tejados, informaron este lunes las autoridades.

En la localidad de Brazzano di Cormons, un alud sepultó tres viviendas, dejando a dos personas desaparecidas y rescatando a otra con vida.

Los bomberos, apoyados por voluntarios de Protección Civil, encontraron a un superviviente atrapado entre los escombros de una de las casas, que fue trasladado al hospital de la ciudad cercana de Udine con una pierna rota.

Entre las viviendas afectadas, una pertenecía a un hombre de 35 años, originario de Alemania y propietario de una tienda de productos «delicatessen» en el pueblo, quien figura entre los desaparecidos.

En la casa contigua vivían dos personas mayores: una fue rescatada y la otra continúa desaparecida, según medios locales.

El alcalde de la localidad, Roberto Falcaro, informó en redes sociales del cierre de escuelas y pidió precaución a los conductores debido a carreteras inundadas y llenas de escombros.

En otro de los municipios cercanos, en Romans d’Isonzo, tras el desbordamiento del río Torre, varias personas tuvieron que refugiarse en los tejados y fueron rescatadas por los Bomberos, que intervinieron con lanchas y helicópteros, según vídeos difundidos por el propio cuerpo.

Los equipos de emergencia han realizado también decenas de operaciones para auxiliar a personas atrapadas y vehículos bloqueados.

Desde la madrugada del domingo, intensas lluvias afectan a Friuli Venezia Giulia, especialmente a la provincia de Udine y municipios como Palmanova, Trivignano Udinese y Manzano.

Los bomberos trabajan junto con equipos de Lombardía y Véneto, que emplean drones para evaluar la estabilidad del terreno y determinar si el deslizamiento continúa activo, si bien las operaciones son complicadas por la persistente lluvia que sigue cayendo sobre la región. EFE

