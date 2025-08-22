Las llamas arrasan más de 6.000 hectáreas en incendio cerca frontera de Portugal y España

Lisboa, 22 ago (EFE).- Las llamas activas en la zona de Figueira de Castelo Rodrigo, en el distrito portugués de Guarda, fronterizo con la región española de Salamanca, ha quemado más de 6.000 hectáreas, explicó a EFE Daniela Monteiro, vicealcaldesa de Pinhel, una de las poblaciones afectadas por el fuego.

En este municipio las llamas están en fase de resolución, pero el incendio «fue devastador y se prolongó durante varios días» en diferentes puntos de Pinhel, agregó la vicealcaldesa en una entrevista telefónica.

«En este momento estamos tratando de evaluar los daños y las pérdidas para poder ayudar a las personas que lo necesitan, ya sea con comida para los animales, con obras para las casas dañadas, o con la reparación de aperos y maquinaria agrícola», continuó Monteiro.

Según los datos provisionales que manejan las autoridades, el área quemada asciende en total a 6.000 hectáreas.

Hasta las 15.50 hora local (14.50 GMT) había desplazados en el lugar 218 bomberos, acompañados de 71 medios terrestres y uno aéreo.

El fuego se inició en esta zona el miércoles y rápidamente se convirtió en uno de los más preocupantes para las autoridades del país ibérico. El otro gran incendio que afronta Portugal este viernes también está ubicado en el distrito de Guarda, aunque comenzó en el de Coimbra.

Se trata del incendio de Arganil, contra el que luchan más de 1.600 bomberos, 534 medios terrestres y ocho medios aéreos.

La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) de Portugal espera avances para este viernes en el combate contra los dos grandes incendios que se mantienen activos en el país tras un jueves «bastante productivo». EFE

