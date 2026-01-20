Las muertes por influenza en Panamá suben y autoridades piden a la población vacunarse

Ciudad de Panamá, 20 ene (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá alertaron este martes de un alza significativa de muertes asociadas a la influenza durante la primera semana epidemiológica del año, y pidieron a la población seguir las medidas preventivas, incluida la vacunación, contra esta enfermedad viral respiratoria.

Un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que durante la primera semana epidemiológica de 2026 (del 4 al 10 de enero) «se notificaron ocho fallecimientos» por influenza.

«Panamá se encuentra en umbral de alerta al registrarse un incremento significativo de defunciones asociadas a la influenza», afirmó la técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, Catherine Castillo.

De las ocho muertes registradas entre el 4 y el 10 de enero, el 87,5 % correspondió a personas no vacunadas contra la influenza, mientras que el 62,5 % presentaba comorbilidades, como enfermedad cardiovascular, metabólicas, neurológicas y renales.

El 75 % de los fallecidos tenía más de 60 años, mientras que dos de las víctimas eran menos de 5 años de edad, de acuerdo con la información oficial.

Castillo explicó que, además de la influenza, en Panamá circulan otros virus respiratorios como el virus sincitial respiratorio (VSR), metaneumovirus, rinovirus y covid-19, «lo que incrementa el riesgo de complicaciones, sobre todo en adultos mayores, niños pequeños y personas con comorbilidades».

Castillo recalcó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han exhortado a los países de la región a reforzar la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante la circulación simultánea de la influenza estacional y virus sincitial respiratorio.

«El Ministerio de Salud reiteró a la población la importancia de mantener el lavado frecuente de manos, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios y acudir a los centros de salud para vacunarse contra la influenza, especialmente las personas con enfermedades como hipertensión, diabetes, afecciones respiratorias y adultos mayores», agregó el comunicado oficial.

Un total de 116 personas murieron en Panamá en 2025 por causa de la influenza, de los cuales el 85,3 % (99) no contaban con vacuna contra la enfermedad y el 92,2 % (107) tenían factores de riesgo, entre ellos la edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias e inmunosupresión, según las estadísticas de la cartera de Salud. EFE

