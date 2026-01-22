Las muertes por todas las causas caen un 4,4 % en México en la primera mitad de 2025

Ciudad de México, 22 ene (EFE).- Las muertes por todas las causas en México decrecieron un 4,4 % interanual en la primera mitad de 2025 hasta un total de 402.320, según reportó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los decesos del primer semestre de 2025 fueron menores a las 420.457 que se registraron en el mismo período de 2024, de acuerdo con los datos del Inegi, una diferencia de 18.137 muertes.

El organismo autónomo resaltó que, por cuarto año consecutivo, la principal causa de muerte fueron las enfermedades del corazón, con 95.935 decesos de enero a junio.

Le siguen la diabetes (56.541 fallecimientos), tumores malignos (47.121), la influenza y neumonía (20.097), las enfermedades del hígado (19.517) y los accidentes (19.292).

La lista de las diez principales causas de muerte la completan las enfermedades cerebrovasculares (17.199), los homicidios (14.488), las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (10.202) y la insuficiencia renal (8.780).

En medio de la pandemia de covid-19, que dejó más de 334.000 muertes reconocidas en México, el país registró los dos años con más fallecimientos por cualquier causa en 2021, con más de 1,12 millones, y en 2020, con cerca de 1,08 millones, según el Inegi.

Después, los decesos bajaron a 847.716 en 2022 y a 799.869 en 2023, aunque en 2024 se elevaron a 819.672 muertes anuales.

Los datos del Inegi provienen de los registros administrativos de los certificados de defunción del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y los cuadernos del Ministerio Público.

Igual que en 2024, las tres principales causas de muerte fueron las mismas en hombres y mujeres en la primera mitad de 2025.

La principal distinción por género está en los asesinatos, que ocupó el sexto lugar para los hombres, con 12.781 víctimas, mientras que en las mujeres no figuró en los primeros diez lugares.

De las muertes registradas en los primeros seis meses de 2025, el 55,7 % fueron de hombres, el 44,2 % de mujeres y el resto de género no especificado. EFE

