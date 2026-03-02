Las mujeres ocupan el 34 % de puestos directivos en España, por debajo de la media de UE

2 minutos

Bruselas, 2 mar (EFE).- Las mujeres ocuparon el 34,4 % de los puestos directivos de las compañías españolas en 2024, lo que situó a España ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea (UE), que se situó en el 35,2 %.

Según informó este lunes en un comunicado la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, como parte de una serie de artículos dedicados al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el 35,2 % de todos los puestos directivos en la UE en 2024 estuvieron ocupados por mujeres, frente al 31,8 % en 2014.

La mayor proporción de mujeres en puestos directivos se registró en Suecia (44,4 %), seguida de Letonia (43,4 %) y Polonia (41,8 %).

Mientras, las proporciones más bajas se registraron en Chipre (25,3 %), Croacia (27,6 %) e Italia (27,9 %).

España fue uno de los países que se situó por debajo de la media europea, aunque a solo 0,8 puntos porcentuales, al registrar un 34,4 % de ocupación femenina. Una década antes, la proporción de mujeres en cargos directivos en España era del 30,9 %, lo que supone un incremento de 3,5 puntos porcentuales.

Los mayores aumentos se registraron en Luxemburgo (+13,7 pp), Malta (+10,1 pp) y Chipre (+7,9 pp).

Tres de los 27 Estados miembros vieron descender su representación femenina en cargos ejecutivos con respecto a 2014: Eslovenia (-3,8 pp), Letonia (-0,7 pp) y Lituania (-0,2 pp).

Eurostat destacó que la mayor representación de mujeres se dio entre los cargos directivos jóvenes (39 % de directivas en el grupo de edad de 15 a 39 años). Esta proporción disminuía con la edad: el 34,4 % en el grupo de edad de 40 a 64 años, y el 26,5 % entre los mayores de 65 años. EFE

iba/rja/jgb