Las negociaciones entre Putin y Trump durarán al menos 6 o 7 horas, según el Kremlin

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 15 ago (EFE).- Las negociaciones entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska se prolongarán por al menos 6 o 7 horas, según el Kremlin.

«Partimos de que primero habrá una conversación cara a cara. Esta contará con la participación de los asesores. Luego, habrá negociaciones con delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo. Después, los líderes se tomarán un respiro y luego se reunirán para una rueda de prensa conjunta», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa.

En total, agregó, «eso durará al menos seis o siete horas», agregó Peskov.

Después de la cumbre y antes de partir de vuelta a Rusia, Putin realizará una ofrenda floral en el cementerio donde están enterrados once militares -nueve de ellos pilotos- y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 al intentar trasladar los aviones que les había suministrado Estados Unidos.

Horas antes de tomar el avión rumbo a Alaska, el jefe del Kremlin depositó flores en un memorial en la región rusa de Magadán, que rinde homenaje a la memoria de pilotos soviéticos y estadounidenses que colaboraron durante la Segunda Guerra Mundial.

Según adelantó ayer el Kremlin, Putin y Trump tratarán durante su cumbre «temas complejos», pero no firmarán ningún documento.

La reunión entre ambos, la primera desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca y el inicio de la guerra en Ucrania, tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.EFE

