Las pérdidas económicas por catástrofes naturales cayeron un tercio en 2025, según Swiss Re

Las pérdidas económicas causadas por los desastres naturales a nivel mundial disminuyeron un 33% en 2025 y se situaron en 220.000 millones de dólares, según una primera estimación del reasegurador suizo Swiss Re anunciada este martes.

La factura para los aseguradores se ubicó en 107.000 millones de dólares, un 24% menos que el año anterior, indicó este martes Swiss Re en un comunicado.

Esta disminución se explica por la temporada de huracanes en el Atlántico Norte, menos costosa que la de 2024, marcada por el paso de Debby, Helene y Milton.

La temporada 2025 de huracanes sumó 13 fenómenos, tres de ellos de categoría 5 (Erin, Humberto y Melissa), si bien «por primera vez en diez años», ninguno tocó tierra en Estados Unidos, lo cual explica que la factura fuera inferior, destacó la empresa suiza.

El más costoso este año fue el huracán Melissa, que causó estragos en Jamaica y cruzó también Haití y Cuba. Las pérdidas aseguradas se estiman en hasta 2.500 millones de dólares.

Con todo, 2025 ha sido el sexto año en el que los gastos cubiertos por las empresas aseguradoras en casos de desastres naturales superan los 100.000 millones de dólares.

Uno de los motivos son las tormentas convectivas severas, que se mantienen en «trayectoria ascendente».

En 2025, los gastos de las aseguradoras para este tipo de tormentas, a veces acompañadas de violentas ráfagas de viento, granizo, tornados o inundaciones, alcanzaron los 50.000 millones de dólares, lo que convierte esta temporada en la tercera más costosa después de 2023 y 2024. Uno de los factores fueron los tornados en Estados Unidos en marzo y mayo.

Swiss Re incidió en que Estados Unidos representa por sí solo el 83% de los daños cubiertos por los aseguradores a nivel mundial, con 89.000 millones de dólares de pérdidas aseguradas, de los cuales 40.000 millones USD para cubrir los incendios de Los Ángeles a inicios de año.

