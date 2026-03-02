Las petroleras chinas se disparan en bolsa ante crisis en Oriente Medio y subida del crudo

Shanghái (China), 2 mar (EFE).- Las tres principales petroleras estatales de China cerraron este lunes con subidas del 10 %, el límite diario de variación, en la Bolsa de Shanghái ante las tensiones en Oriente Medio tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán y la consiguiente subida de los precios del crudo.

El portal especializado Gelonghui apunta que se trata de la primera vez en la historia en que PetroChina, Sinopec y Cnooc registran ganancias máximas al término de una sesión en el parqué shanghainés.

Así, PetroChina alcanzó máximos desde 2015 y Sinopec, desde 2018, mientras que Cnooc batió su récord de valoración bursátil en este mercado, en el que debutó en 2022. En Hong Kong, donde también cotizan las tres, los repuntes eran del 4,09 %, el 2,57 % y el 6,16 %, respectivamente, minutos antes del cierre.

Ese medio asegura asimismo que otra decena de valores asociados a este sector también registraron la mayor variación permitida en la China continental, como es el caso de Tong Petrotech, que ofrece servicios de perforación y que hoy se disparaba casi un 20 %, límite para algunas empresas en la Bolsa de Shenzhen.

La coyuntura no solo ha beneficiado a los valores petroleros sino también a firmas relacionadas con el oro y la plata, valores refugio en tiempos de incertidumbre: firmas como Hunan Gold, en Shenzhen, y Chifeng Gold, en Shanghái, subían hoy un 10 %.

La sesión bursátil fue asimismo positiva para sectores como defensa, aeroespacial o transporte marítimo, mientras que las aerolíneas cayeron no solo por la mencionada subida del petróleo sino también por los múltiples cierres de espacios aéreos en Oriente Medio.

El precio del petróleo brent se disparaba este lunes a las 06:00 GMT un 8 % hasta los 78,22 dólares por barril tras el ataque a Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+, y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, vía clave con casi un 20 % del tráfico mundial de esa materia.

Irán supone un 11 % de las importaciones de petróleo de China, mayor comprador del mundo, pero cerca del 45 % proviene de otros países del Golfo como Arabia Saudí, Irak o Kuwait.

No obstante, expertos citados por la prensa local aseguraron que el impacto de la suspensión del tránsito por Ormuz que han anunciado grandes navieras sería «generalmente controlable», aunque otros analistas como Alicia García Herrero, de Natixis, apuntan que la crisis iraní supone un «riesgo mayor» que en el caso de Venezuela.

Según la experta española, Irán ha suministrado a China petróleo con descuento que, en muchos casos, elude las sanciones estadounidenses mediante reetiquetado y cuyo comercio se liquida mayoritariamente en yuan chino.

«Este acuerdo ha mantenido a flote la economía iraní en medio del aislamiento occidental, al tiempo que proporciona a Pekín combustible barato», indicó. EFE

