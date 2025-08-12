The Swiss voice in the world since 1935

Las principales capitales colombianas realizan homenajes al senador Miguel Uribe Turbay

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Bogotá, 12 ago (EFE).- Las principales ciudades capitales de Colombia celebraron este martes homenajes póstumos al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado en Bogotá.

El féretro del político de 39 años y una de las figuras del partido de derecha Centro Democrático, en oposición al Gobierno, permanece desde anoche en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional por donde han pasado miles de personas para despedirlo.

En Bogotá, la Alcaldía decretó además tres días de duelo en memoria del político, que fue concejal y secretario de Gobierno de la ciudad.

Por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que también decretó tres días de duelo, y el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, asistieron a una misa oficiada por el arzobispo de esa ciudad, Ricardo Tobón.

Al oficio religioso, celebrado en el centro administrativo de La Alpujarra, acudieron además centenares de personas con banderas de Colombia, pancartas con la foto del político asesinado y mensajes de agradecimiento por sus ideas de «democracia y libertad».

Lo mismo hicieron el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quienes encabezaron un homenaje con flores blancas en el centro de esa ciudad, la principal del suroeste de Colombia.

«Desde Cali, en este homenaje a su memoria, nos unimos en oración por él, por su esposa, sus hijos y por toda Colombia. Que este crimen no quede impune, nuestro país necesita unión y reconciliación, no más odios, no más divisiones», manifestó Éder en el homenaje.

El gobernador del departamento de Santander, Juvenal Díaz, encabezó los actos en Bucaramanga, en los que recordó a Uribe Turbay como «un hombre bueno, inteligente y comprometido con Colombia» y destacó su «capacidad para unir, su rechazo al odio y su ejemplo de servicio público».

Díaz recordó la doble tragedia de Uribe Turbay pues su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en enero de 1991 tras haber permanecido secuestrada cinco meses por narcotraficantes del cartel de Medellín, dejando huérfano a su hijo que en ese momento no había cumplido los cinco años de edad.

«No podemos permitir los colombianos que volvamos a las épocas de los 90 cuando se mataba a mucha gente, no se podía ejercer la libre movilización por Colombia y mucho menos la política de forma libre», manifestó el gobernador de Santander.

En Cartagena de Indias se celebró una misa por Uribe Turbay en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría.

«Su muerte ha conmocionado, no solo al ámbito político, sino a un país entero (…) La violencia no puede campar a sus anchas en nuestra democracia. La barbarie con la que crecimos muchos no puede ser el futuro para nuestros hijos», expresó el alcalde de esa ciudad caribeña, Dumek Turbay. EFE

joc/pc/av

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR