Las principales instalaciones nucleares de Irán, objetivo de Israel y Estados Unidos

Viena, 3 mar (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este martes que la gran planta de enriquecimiento de uranio en Natanz fue atacada durante lo más recientes bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, sin que produjera sin embargo fugas de radiactividad.

El controvertido programa nuclear de Irán está repartido por numerosos centros situados en distintas partes del país, varios de ellos subterráneos y bajo supervisión de la agencia nuclear de la ONU en el marco del Tratado de No Proliferación (TNP).

Estas son las principales instalaciones nucleares de Irán:

NATANZ

Situada en el centro del país, Natanz es la principal planta de enriquecimiento de uranio de Irán. Alberga miles de centrifugadoras de distintos modelos y velocidades para purificar uranio, un material de doble uso, civil y militar.

El complejo incluye la Planta de Enriquecimiento de Combustible (FEP), concebida para enriquecimiento uranio a escala comercial y con capacidad para albergar hasta 50.000 centrifugadoras. Natanz fue objeto de incidentes de sabotaje en el pasado y fue bombardeada por primera vez en junio de 2025 por Israel.

FORDÓ

Situada a unos 90 kilómetros al suroeste de Teherán, cerca de la ciudad santa de Qom, Fordó es una de las plantas de enriquecimiento de uranio más importantes de Irán, ya que se encuentra a unos 80 metros bajo tierra, en el interior de una montaña. Pese a ello, la instalación fue bombardeada por Estados Unidos en junio del 2025 con bombas especiales.

La existencia de Fordó fue revelada en 2009, lo que provocó críticas y sanciones internacionales. En el acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA), Irán se comprometió a transformar la planta en un centro de investigación científica, aunque luego reanudó actividades de enriquecimiento.

ISFAHÁN

En la ciudad de Isfahán se encuentra el Centro de Tecnología Nuclear de Irán y una instalación de conversión de uranio. Allí el concentrado de uranio se transforma en hexafluoruro de uranio (UF6), el gas que posteriormente se introduce en las centrifugadoras para su enriquecimiento.

El complejo incluye la Planta de Fabricación de Placas de Combustible (FPFP) y la Instalación de Conversión de Uranio (UCF).

En Isfahán, que también fue bombardeada en los ataques israelíes del año pasado, existen además equipos para fabricar uranio metálico y máquinas para producir piezas de centrifugadoras, así como reactores de investigación de pequeño tamaño construidos con asistencia extranjera en la década de 1970.

ARAK

En Arak, a unos 190 kilómetros al suroeste de Teherán, se ubica una planta de producción de agua pesada y un reactor de investigación de agua pesada. Este tipo de reactor puede generar plutonio, otro material susceptible de uso en armamento nuclear.

En virtud del acuerdo nuclear de 2015, Irán acordó rediseñar y remodelar el reactor para limitar la producción de plutonio y evitar su posible uso con fines militares.

BUSHEHR

En la costa sur del país, junto al Golfo Pérsico, se encuentra la central nuclear de Bushehr, la única planta de generación eléctrica nuclear operativa de Irán.

La instalación comenzó a construirse en la década de 1970, fue paralizada tras la Revolución Islámica de 1979 y reanudada posteriormente con apoyo ruso. La planta, que funciona con combustible proporcionado por Rusia, entró en funcionamiento en 2010 y alcanzó su pleno rendimiento en 2013 con una capacidad de 1.000 megavatios. Posteriormente se iniciaron proyectos para ampliar el complejo con nuevas unidades.

DARJOVIN

A finales de 2022, Irán anunció la construcción de una nueva central nuclear energética en Darjovin, en el sur del país, con un reactor de 360 megavatios de potencia.

OTRAS INSTALACIONES

Irán dispone asimismo de minas de uranio, como las de Gchine y Saghand, y de instalaciones para la trituración y concentración del mineral, así como centros dedicados a la investigación y desarrollo de tecnología nuclear. EFE

