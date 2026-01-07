Las protestas se intensifican en su décimo día en Irán con represión que deja 36 muertos

2 minutos

Teherán, 7 ene (EFE).- Las protestas en Irán se intensificaron en su décimo día consecutivo, con concentraciones hasta la medianocha de ayer en docenas de ciudades, entre ellas Teherán, a pesar de una represión que ha causado ya al menos 36 muertos y 2.000 detenidos.

Las concentraciones se produjeron en las ciudades de Teherán, Mashhad, Qazvín, Abdanán, Shiraz, Zanyán e Ilam, entre otras, según las imágenes difundidas por activistas en redes sociales.

Los medios iraníes, como la agencia Tasnim, informaron de disturbios —como se refieren los medios locales a las manifestaciones— en varias urbes, entre ellas Abdanán, donde los vídeos muestran a una gran multitud marchando por las calles y coreando consignas contra la República Islámica.

Tasnim reportó que un grupo de “agitadores” de la ciudad de Abdanán entró en un supermercado y rompió los costales de arroz, algo que también se aprecia en imágenes divulgadas en redes sociales.

Otro de los focos importantes de protesta durante la jornada del martes fue la capital, donde hubo concentraciones desde el mediodía hasta última hora de la noche en diversas partes de la ciudad, incluido el Gran Bazar y otros mercados, donde muchos negocios se mantuvieron total o parcialmente cerrados.

En diez días, al menos 92 ciudades de 27 de las 31 provincias del país han sido escenario de protestas, en las que al menos 36 personas, incluidos dos agentes, han perdido la vida en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y unas 2.076 personas han sido detenidas.

Las protestas estallaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear. EFE

ash-jlr/rml