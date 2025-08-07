Las Rayadas, de la costarricense Amelia Valverde, enfrentan al Mazatlán en el Apertura

Monterrey (México), 7 ago (EFE).- Las Rayadas de Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde, quintas de la clasificación, recibirán este viernes al colista Mazatlán en la quinta jornada del Apertura del fútbol femenino de México.

Goleada 4-0 por las Pumas UNAM en su debut, las regias le ganaron por 0-3 al San Luis, por 4-2 al Querétaro y por 0-5 al Puebla, lo cual metió al equipo en el top 5 con nueve puntos, tres menos que el líder América.

Con cuatro derrotas en cuatro salidas, el Mazatlán es el equipo de peor defensa, con 19 goles encajados, y el antepenúltimo en ataque, con dos anotaciones.

El equipo de Valverde es amplio favorito y tratará de aprovechar el mal momento de su rival, goleado 5-0 por el Tigres UANL el pasado viernes.

Después de ganar el Clausura y el Apertura de 2024, Monterrey fue eliminado en cuartos de final por el Tigres UANL en el Clausura 2025 y el mes pasado fue superado por Pachuca en la disputa del título de campeona de campeonas.

La quinta fecha del torneo tendrá este viernes otros cuatro juegos, entre ellos el del Tigres UANL de la española Jenni Hermoso en el estadio del Atlas.

Con el liderazgo de Hermoso, que lleva anotado cuatro goles, las ‘Amazonas’ ocupan el segundo lugar, con tres triunfos, un empate y 10 unidades, el doble de Atlas, décimo de la clasificación.

En otros partidos de este viernes, Guadalajara recibirá a Cruz Azul, Querétaro al San Luis y Juárez al Tijuana.

El líder América visitará el sábado a Necaxa, confiado en mantener su paso perfecto; y el campeón Pachuca recibirá al Santos Laguna.

El pasado lunes las Tuzas perdieron por 1-2 con Toluca y ahora saldrán a retomar el paso contra el Santos, undécimo equipo del torneo.

La jornada sabatina tendrá otros dos partidos: Puebla-Pumas UNAM y Toluca-León.

– Partidos de la cuarta jornada del Apertura:

08.08: Querétaro-San Luis, Guadalajara-Cruz Azul, Atlas-Tigres UANL, Monterrey-Mazatlán y Juárez FC-Tijuana.

09.08: Puebla-Pumas UNAM, Necaxa-América, Pachuca-Santos Laguna y Toluca-León. EFE

