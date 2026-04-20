Las reservas internacionales de Ecuador alcanzan 10.481 millones de dólares en marzo 2026

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Quito, 19 abr (EFE).- Las reservas internacionales de Ecuador alcanzaron los 10.481 millones de dólares en marzo pasado, según los últimos datos del Banco Central del país andino.

La cifra se situó casi 1.400 millones de dólares por debajo de la registrada en febrero pasado, cuando el país marcó un récord histórico con 11.858 millones de dólares.

Desde que Ecuador cerró el 2025 con 9.795 millones de dólares en reservas internacionales, según se recordó este lunes en la rendición de cuentas del Banco Central, la tendencia se mantuvo al alza durante todos los meses de 2026, hasta el registro de marzo.

El Ministerio de Economía y Finanzas explicó a finales de febrero que, en una economía dolarizada como la ecuatoriana, las reservas internacionales son el principal respaldo de los dólares que circulan en el sistema financiero.

Al no contar con moneda propia, el país depende de la fortaleza de sus activos externos para garantizar liquidez, estabilidad y confianza.

También, detalló que contar con un nivel récord de reservas protege los depósitos de la ciudadanía y del sector productivo y garantiza la liquidez del sistema financiero, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante escenarios de volatilidad. EFE

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