Las reservas internacionales dominicanas alcanzan los 14.208 millones de dólares

3 minutos

Santo Domingo, 20 ago (EFE).- Las reservas internacionales de República Dominicana alcanzaron en julio pasado los 14.208,7 millones de dólares, equivalente a alrededor del 11 % del producto interior bruto (PIB) y a más de cinco meses de importación, aseguró este miércoles el Banco Central (emisor).

La institución de regulación financiera dijo que estas cifras están por encima de las métricas tradicionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 10 % del PIB y tres meses de importaciones.

«Es importante destacar que, contar con niveles adecuados de reservas internacionales permite a la economía dominicana sortear episodios de choques externos y volatilidad en los mercados financieros internacionales, como los que se han registrado durante los últimos años», expuso el organismo en un documento.

En ese sentido, las reservas internacionales reciben un seguimiento continuo por parte de organismos internacionales, inversionistas y agencias calificadoras de riesgo, siendo un reflejo de sólidos fundamentos de una economía y de su capacidad de resiliencia, dijo el ente responsable de la política financiera.

El Banco Central aseguró que la economía dominicana generó el año pasado 43.842 millones de dólares y que se proyecta alcanzarán los 46.150 millones de dólares en 2025.

El ente emisor consideró que el fortalecimiento de las reservas internacionales es resultado principalmente del buen desempeño de los sectores generadores de divisas, como las exportaciones nacionales y de zonas francas, el turismo, la inversión extranjera directa (IED) y las remesas.

El documento puntualizó que el país invierte en activos considerados «altamente» seguros y líquidos, como son bonos del Tesoro estadounidense, así como depósitos bancarios en contrapartes de alta calidad crediticia como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Internacional de Pagos, el Banco de Francia, entre otras entidades financieras de alto nivel.

El notable incremento en las reservas internacionales de los últimos años se ha apoyado principalmente en el buen desempeño de los sectores generadores de divisas, lo cual ha venido acompañado de la profundización y desarrollo del mercado cambiario doméstico, elementos que han reforzado la resiliencia de la economía dominicana ante choques externos.

A finales de julio, el presidente dominicano, Luis Abinader, reconoció que la economía dominicana ha experimentado una desaceleración, algo que, según dijo, está siendo percibido por la población.

«Pasamos de crecer un 5 % (2024) a un 2,7 o 3,0 %, que es lo que estamos acumulando (…) y yo sé que la población lo está sintiendo, la disminución del crecimiento económico», expresó el gobernante en un encuentro con los medios.

Abinader, no obstante, atribuyó la desaceleración a factores externos, asegurando que la situación responde a las circunstancias internacionales, que se han reflejado debido a las nuevas políticas (económicas) del Gobierno de Estados Unidos con relación a las tasas.EFE

rsl/rao/cpy