The Swiss voice in the world since 1935

Las sanciones contra Rusia dejan sin pareja a una hipopótama pigmea

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 20 ago (EFE).- Una hembra de hipopótamo pigmeo, especie en peligro de extinción, ha quedado sin pareja en un parque zoológico de Rusia debido a las sanciones impuestas a este país por la guerra en Ucrania, informaron hoy medios locales.

La hipopótoma, de nombre Eva, estaba esperando la llegada de su «novio» desde la República Checa, algo que finalmente nunca llegó a ocurrir, indicó la directora del zoo de Yekaterimburgo, Svetlana Prilepina, citada por la agencia RIA Nóvosti.

«Llevábamos muchos años buscando un macho y finalmente lo encontramos, pero está fuera (de Rusia). Debido a las sanciones, no podemos permitirnos traerlo y formar la esperada pareja», lamentó.

Prilepina explicó que los especialistas buscan parejas para los animales no solo en Rusia, sino también en otros países.

«Nos es imposible formar una pareja genéticamente correcta si solo consideramos un territorio. Buscamos por toda Europa y Asia», dijo.

Se estima que actualmente en la naturaleza salvaje quedan menos de 2.500 ejemplares de hipopótamo pigmeo, que tiene un tamaño equivalente a la mitad de su pariente mayor.EFE

mos/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR