Las sanciones contra Rusia dejan sin pareja a una hipopótama pigmea
Moscú, 20 ago (EFE).- Una hembra de hipopótamo pigmeo, especie en peligro de extinción, ha quedado sin pareja en un parque zoológico de Rusia debido a las sanciones impuestas a este país por la guerra en Ucrania, informaron hoy medios locales.
La hipopótoma, de nombre Eva, estaba esperando la llegada de su «novio» desde la República Checa, algo que finalmente nunca llegó a ocurrir, indicó la directora del zoo de Yekaterimburgo, Svetlana Prilepina, citada por la agencia RIA Nóvosti.
«Llevábamos muchos años buscando un macho y finalmente lo encontramos, pero está fuera (de Rusia). Debido a las sanciones, no podemos permitirnos traerlo y formar la esperada pareja», lamentó.
Prilepina explicó que los especialistas buscan parejas para los animales no solo en Rusia, sino también en otros países.
«Nos es imposible formar una pareja genéticamente correcta si solo consideramos un territorio. Buscamos por toda Europa y Asia», dijo.
Se estima que actualmente en la naturaleza salvaje quedan menos de 2.500 ejemplares de hipopótamo pigmeo, que tiene un tamaño equivalente a la mitad de su pariente mayor.EFE
