Las tropas rusas continúan avanzando a cuatro días de la reunión entre Putin y Trump

Moscú, 12 ago (EFE).- Las tropas rusas continúa avanzando en el este de Ucrania a cuatro días de la reunión que mantendrán en Alaska los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, sobre las vías para el arreglo del conflicto, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según el parte castrense, publicado en Telegram, en las pasada jornada las tropas rusas mejoraron sus posiciones en las primeras líneas de todos los frentes e infligieron más de 1.400 bajas, entre muertos y heridos a la fuerzas ucranianas.

El mando militar indicó que las mayores pérdidas ucranianas se produjeron en el teatro de operaciones de la agrupación de tropas rusas ‘Centro’, donde las fuerzas de Kiev sufrieron 365 bajas.

Añadió que durante la pasada jornada las defensas antiaéreas destruyeron seis bombas guiadas y 179 drones de ala fija ucranianos en las zonas de combate.

El digital ruso Gazeta.ru, que cita fuentes ucranianas, escribió hoy que el Ejercito ruso consiguió avanzar más de 10 kilómetros entre el estratégico bastión de Kostantínivka y la localidad de Dobropilia, en dirección a la carretera que conduce a la ciudad de Kramatorsk, la principal plaza fuerte del Ejército ucraniano en la región de Donetsk.EFE

