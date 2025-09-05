The Swiss voice in the world since 1935

Las tropas rusas toman una localidad a 16 kilómetros del bastión ucraniano de Kramatorsk

Moscú, 5 sep (EFE).- Las tropas rusas tomaron la localidad de Márkovo, a unos 16 kilómetros de Kramatorsk, uno de los principales bastiones ucranianos en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia en 2022, informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.

«Como resultado de las acciones decididas de las unidades de la agrupación militar Sur fueron liberadas las localidades de Fiódorovka y Márkovo en la república popular de Donetsk», indicó en Telegram el mando militar ruso en su parte de guerra semanal.

La toma de Fiódorovka, a unos 30 kilómetros de Sloviansk y Kramatorsk, fue anunciada el pasado martes, lo que muestra que las fuerzas rusas avanzan en dirección de estos bastiones.

El 22 de agosto la parte rusa aseguró haber ocupado tres localidades en la misma región ucraniana, Volodmírivka y Rusin Yar por la agrupación militar Centro, y Katerínivka por la agrupación militar Sur.EFE

