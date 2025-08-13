Las ventas del comercio brasileño bajan un 0,1 % en junio, su tercera caída mensual

São Paulo, 13 ago (EFE).- El volumen de ventas del comercio brasileño retrocedió un 0,1 % en junio respecto a mayo, lo que representa su tercera caída mensual consecutiva, y la facturación creció un 0,2 %, según divulgó este miércoles el Gobierno.

En comparación con junio del año pasado, las ventas aumentaron un 0,3 % y la facturación un 5,4 %, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Los artículos cuyas ventas más retrocedieron entre mayo y junio fueron de los equipos de informática (-2,7 %), así como los libros y periódicos (-1,5 %) y muebles y electrodomésticos (-1,2 %).

Por otro lado, el mes pasado solo registraron crecimiento las ventas relacionadas a los artículos pertenecientes a la categoría de uso personal y domésticos (+1 %), de vestimenta (0,5 %), y de los combustibles (0,3 %).

El año pasado la economía brasileña avanzó un 3,4 %, pero para este año el Gobierno prevé una desaceleración, con un crecimiento del PIB estimado en 2,5 %. EFE

