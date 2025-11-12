LATAM asegura tener solución de viaje para los 20.000 pasajeros afectados por la huelga

Santiago de Chile, 12 nov (EFE).- LATAM Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, aseguró este miércoles en un comunicado que la huelga de pilotos convocada por el Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) para los días de entre el 12 y el 17 de noviembre afectará a alrededor de 20.000 pasajeros y 173 vuelos pero que la mayoría ya cuenta con solución de viaje.

Paulo Mirada, vicepresidente de clientes de la aerolínea, aseguró que están «haciendo un tremendo esfuerzo por entregar la mejor solución posible» a los consumidores. El grupo afirma tener como objetivo fundamental la protección de los usuarios, ofreciendo en una ventana de 24 horas soluciones a aquellos damnificados.

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, el más grande del país, señala no haber notado anomalías en el flujo habitual de personas y aplicaron recomendaciones a los viajeros, como consultar el estado del vuelo con la compañía previo a movilizarse al aeropuerto para evitar esperas.

Por su parte, el Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) informó el lunes de la cancelación de vuelos tras no alcanzar ningún acuerdo con la aerolínea. El gremio defiende la recuperación de las «condiciones previas a 2020 para los pilotos», asegurando que ya ha sucedido en otros estamentos de la compañía.

Además, mantiene su postura de volver a las condiciones previas a la pandemia, cuando tuvieron que realizar una reducción de sus condiciones, critica la ruptura de las conversaciones y acusa directamente a la aerolínea de haberlos llevado a realizar la huelga de manera inevitable.

El sindicato se encuentra a la espera de volver a negociar mientras transcurre el primer día de los seis de paro.

LATAM,nacida en 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, salió a fines de 2022 del proceso del capítulo 11 de la ley estadounidense de protección de quiebras, al que se acogió en mayo de 2020 en medio del impacto que sufrió el negocio aéreo por la pandemia de covid-19. EFE

