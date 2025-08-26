Latinoamérica tuvo en abril aumento del 5 % en generación eléctrica, apoyada en renovables
Quito, 25 ago (EFE).- La generación de electricidad en Latinoamérica alcanzó en abril un total de 158 teravatios hora, un 5 % más que en el mismo mes del año pasado, con un índice de fuentes renovables que alcanzó el 70 %, según un reporte difundido este lunes por la Organización Latinoamericana de la Energía (Olade).
La principal fuente de generación en abril fueron las plantas hidroeléctricas (52,5 %), seguido del gas natural (21,3 %), eólica (9,5 %), solar (4,7 %), petróleo y derivados (4,7 %), bioenergía (2,4 %), carbón (2,2 %), nuclear (2,1 %) y geotermia (0,5 %).
El Reporte Mensual de Generación Eléctrica de América Latina y el Caribe elaborado por la Olade reflejó que «la matriz eléctrica regional continúa siendo altamente variada, predominando las fuentes renovables».
«La generación hidroeléctrica mostró un considerable incremento interanual gracias a condiciones climáticas favorables; mientras que la producción eólica creció un 42 % respecto al mes anterior», sostuvo el organismo internacional.
Esto indica condiciones más favorables de precipitaciones, caudales hidráulicos y velocidad del viento en el mes de abril de 2025, respecto a abril de 2024, aunque menor irradiación solar respecto al mismo mes del año anterior o bien, variaciones en las capacidades de generación entre estos dos meses.
La Olade, con sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica de carácter público e intergubernamental, que desde 1973 busca fomentar la integración, conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región.
Esta organización está integrada por Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. EFE
fgg/enb