The Swiss voice in the world since 1935

Latinoamérica tuvo en abril aumento del 5 % en generación eléctrica, apoyada en renovables

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 25 ago (EFE).- La generación de electricidad en Latinoamérica alcanzó en abril un total de 158 teravatios hora, un 5 % más que en el mismo mes del año pasado, con un índice de fuentes renovables que alcanzó el 70 %, según un reporte difundido este lunes por la Organización Latinoamericana de la Energía (Olade).

La principal fuente de generación en abril fueron las plantas hidroeléctricas (52,5 %), seguido del gas natural (21,3 %), eólica (9,5 %), solar (4,7 %), petróleo y derivados (4,7 %), bioenergía (2,4 %), carbón (2,2 %), nuclear (2,1 %) y geotermia (0,5 %).

El Reporte Mensual de Generación Eléctrica de América Latina y el Caribe elaborado por la Olade reflejó que «la matriz eléctrica regional continúa siendo altamente variada, predominando las fuentes renovables».

«La generación hidroeléctrica mostró un considerable incremento interanual gracias a condiciones climáticas favorables; mientras que la producción eólica creció un 42 % respecto al mes anterior», sostuvo el organismo internacional.

Esto indica condiciones más favorables de precipitaciones, caudales hidráulicos y velocidad del viento en el mes de abril de 2025, respecto a abril de 2024, aunque menor irradiación solar respecto al mismo mes del año anterior o bien, variaciones en las capacidades de generación entre estos dos meses.

La Olade, con sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica de carácter público e intergubernamental, que desde 1973 busca fomentar la integración, conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región.

Esta organización está integrada por Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. EFE

fgg/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR