Lavrov pide convertir las treguas en Oriente Medio en un cese definitivo de hostilidades

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Nueva Delhi, 15 may (EFE).- El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, pidió este viernes desde Nueva Delhi transformar las actuales treguas en Oriente Medio en un «acuerdo definitivo» de cese de hostilidades y defendió la creación de una estructura regional «estabilizadora» para evitar nuevas crisis en la zona.

«Lo más importante es detener la guerra actual», según la traducción oficial al inglés de sus declaraciones en ruso en una rueda de prensa al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi.

Para el canciller, el propósito ahora mismo debe ser «convertir las treguas que se respetan más o menos en un acuerdo definitivo sobre el cese de cualquier acción militar. Pero a largo plazo, por supuesto, hay que pensar en alguna estructura regional estabilizadora», dijo.

Lavrov reconoció que han surgido «contradicciones» entre Irán y Emiratos Árabes Unidos en el marco del conflicto, pero sostuvo que las hostilidades comenzaron por una «agresión no provocada» de Washington y Tel Aviv contra Teherán.

«Necesitamos entender las causas profundas de cada conflicto, y la causa raíz aquí es la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán», afirmó.

El jefe de la diplomacia rusa señaló además que el bloque BRICS no debe asumir una mediación directa del conflicto, aunque defendió un mayor papel diplomático de países con influencia regional y vínculos con Irán.

«Espero que Pakistán esté ayudando ahora a establecer un diálogo entre Irán y Estados Unidos para resolver la crisis actual. Sería perfectamente posible aprovechar a la India, dada su amplia experiencia diplomática y autoridad, para preparar el terreno y crear un espacio de diálogo entre los vecinos», agregó.

Lavrov defendió también la posición iraní respecto al estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

«Ahora todo el mundo está pidiendo a Irán que abra el estrecho de Ormuz. Me gustaría recordar que antes del 28 de febrero, cuando comenzó esta agresión, no había ningún problema», declaró.

El ministro añadió que Irán no fue responsable de la actual crisis en el golfo Pérsico y vinculó las tensiones marítimas al conflicto iniciado tras los ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

Sus declaraciones se producen durante la reunión de ministros de Exteriores de los BRICS en Nueva Delhi, marcada por las divisiones internas del bloque sobre la guerra en Oriente Medio y el impacto del conflicto sobre el suministro energético global.

El grupo, integrado originalmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, ampliando su peso político y económico, pero también las diferencias internas entre algunos de sus miembros. EFE

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