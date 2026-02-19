León XIV visitará Lampedusa en julio en pleno debate sobre la migración

afp_tickers

3 minutos

El papa León XIV visitará este verano la isla italiana de Lampedusa, punto de llegada de migrantes que cruzan el mar Mediterráneo desde el norte de África, anunció el jueves el Vaticano.

El pontífice estadounidense agradeció anteriormente a los habitantes de Lampedusa, situada a solo 145 kilómetros de la costa de Túnez, la acogida que han brindado a lo largo de los años a quienes llegaron, a menudo en embarcaciones precarias o sobrecargadas.

León también se pronunció repetidamente contra las medidas para frenar la migración irregular. Llegó a calificar de «inhumano» el trato de la administración del presidente Donald Trump a los inmigrantes en Estados Unidos.

El jefe de la iglesia católica visitará Lampedusa el 4 de julio, como parte de una gira por Italia que incluye un viaje a Pompeya el 8 de mayo, aniversario de su elección, informó el Vaticano.

El 23 de mayo también se reunirá con peregrinos en la llamada «Tierra de los Fuegos», región afectada por desechos tóxicos vertidos por la mafia.

El predecesor de León, Francisco, eligió Lampedusa para su primera visita oficial tras convertirse en pontífice, en julio de 2013.

En un discurso clave de su pontificado, Francisco denunció lo que llamó «la globalización de la indiferencia», y la defensa de los migrantes se convirtió en una piedra angular de su papado.

León se convirtió en el primer estadounidense en encabezar a los 1.400 millones de católicos del mundo el pasado mayo, tras la muerte de Francisco.

En octubre León afirmó que los Estados tienen derecho a proteger sus fronteras, pero una «obligación moral» de ofrecer refugio.

«Con el abuso a migrantes vulnerables, presenciamos no el ejercicio legítimo de la soberanía nacional, sino graves crímenes cometidos o tolerados por el Estado», declaró, según un discurso publicado por el Vaticano.

«Se están adoptando medidas cada vez más inhumanas —e incluso celebradas políticamente— que tratan a estos ‘indeseables’ como si fueran basura y no seres humanos», destacó.

El gobierno de derecha dura de la primera ministra italiana Giorgia Meloni adoptó una línea firme frente a la migración irregular, restringiendo las actividades de los barcos de rescate de organizaciones benéficas y buscando acelerar las devoluciones de personas que no califican para asilo.

Casi 2.300 migrantes llegaron a las costas italianas en lo que va de año, frente a 5.600 en el mismo período de 2025.

Muchos mueren intentando realizar la travesía, con al menos 547 vidas perdidas en las rutas del Mediterráneo en lo que va de año, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

ar/ams/mab/erl