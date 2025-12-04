León XIV y el actor y director italiano Roberto Benigni hablan de cine en el Vaticano

Ciudad del Vaticano, 4 dic (EFE).- El papa León XIV se reunió este jueves en el Vaticano con el actor y director italiano Roberto Benigni, mundialmente conocido por su película ‘La vita è bella’ (‘La vida es bella’, 1997), en un encuentro en el que conversaron sobre cine y vieron fragmentos de un nuevo monólogo dedicado a San Pedro.

«Esta tarde, en el Palacio Apostólico, el papa León XIV ha recibido a Roberto Benigni junto a Giampaolo Rossi, director ejecutivo de la Rai, y Simona Ercolani, CEO y Directora Creativa de Stand by Me, productora, junto a Vatican Media, del monólogo ‘Pietro un uomo nel vento’,» informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Durante el encuentro, el pontífice vio algunos extractos del monólogo y, al finalizar, comentó: «Qué hermoso, habla de amor,» según se lee en el comunicado.

León XIV, un apasionado confeso del cine, reveló el pasado 12 de noviembre que entre sus cuatro películas favoritas estaba, precisamente, ‘La vida es bella’ que dirigió y protagonizó Benigni interpretando a un hombre judío en un campo de concentración nazi, que se empeña en esconder la dura realidad a su hijo.

Antes de la proyección, León XIV y el actor conversaron precisamente sobre esa película y sobre ‘La vita è meravigliosa’ (‘¡Qué bello es vivir!’, 1946), de Frank Capra.

También conversaron sobre la vida de San Pedro, Dante y San Agustín, la ‘Divina Comedia’ y las ‘Confesiones’.

‘Pietro un uomo nel vento’ será transmitido por Rai1 el próximo 10 de diciembre en prime time, y fue presentado esta mañana en primicia mundial en Roma.

Al encuentro asistieron también el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, el director de Vatican Media, Stefano D’Agostini, y algunos colaboradores de Benigni.

El encuentro con Benigni se produce tres semanas después de que León XIV recibiera en el Vaticano a numerosas estrellas del cine, entre ellas Cate Blanchett, Monica Bellucci y Viggo Mortensen, en una audiencia organizada en pleno Jubileo para «explorar las opciones que la creatividad artística ofrece a la Iglesia para promover los valores humanos», según el Dicasterio para la Cultura y la Educación. EFE

