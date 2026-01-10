Le Pen se juega su candidatura a la presidencial en juicio en Francia

La líder ultraderechista Marine Le Pen enfrenta a partir del martes un crucial juicio en apelación por malversación de fondos públicos europeos, que podría costarle su candidatura a la elección presidencial de Francia de 2027.

La condena en primera instancia a cinco años de inhabilitación inmediata para una de las favoritas a suceder al centroderechista Emmanuel Macron agitó el tablero político en Francia. Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo consideró una «caza de brujas».

La política de 57 años, que denunció una «decisión política», recurrió su condena a dos años de prisión firme, 100.000 euros (117.000 dólares) de multa y a la inhabilitación inmediata y el nuevo juicio se celebrará del 13 de enero al 12 de febrero.

En marzo, el tribunal correccional de París la declaró culpable de poner en marcha un «sistema» entre 2004 y 2016 para que los asistentes parlamentarios de su partido, pagados por el Parlamento Europeo, trabajaran «en realidad» para la formación, algo prohibido.

Los jueces justificaron la inhabilitación inmediata de Le Pen en la necesidad de «velar por que los cargos electos (…) no se beneficien de un régimen de favor, incompatible con la confianza que los ciudadanos buscan en la vida política».

Otras 23 personas entre exeurodiputados, miembros y trabajadores del otrora Frente Nacional, rebautizado Agrupación Nacional (RN), también fueron condenadas, al igual que la formación. Doce de ellos y el propio partido recurrieron la sentencia.

La justicia francesa no reveló ningún enriquecimiento personal en este caso y, en primera instancia, ordenó que los condenados devolvieran 3,2 millones de euros (3,72 millones de dólares) al Parlamento Europeo.

– ¿Injerencia estadounidense? –

El juicio en apelación estará marcado también por los temores de una injerencia estadounidense. Según el semanario alemán Der Spiegel, la administración Trump estaría estudiando sanciones contra los jueces que condenaron a Le Pen en primera instancia.

Pero un funcionario estadounidense negó el jueves que Washington estuviera considerando tomar tal medida. «La supuesta filtración es (…) falsa», escribió en X la subsecretaria de Estado estadounidense para la Diplomacia Pública, Sarah Rogers.

Steve Bannon, exconsejero de Trump, se dijo por su parte «100%» favorable a la idea de prohibir la entrada en Estados Unidos a los jueces que condenaron a la ultraderechista francesa, en una entrevista difundida ese mismo día en la televisión pública France 2.

El nuevo juicio llega cuando la extrema derecha lidera los sondeos de la primera vuelta de la presidencial de 2027, ya sea con Marine Le Pen, quien logró instalarla como un actor político ineludible, como candidata o con su delfín, Jordan Bardella.

Para poder presentarse, la hija de Jean-Marie Le Pen, histórico líder ultraderechista, necesita que la justicia la absuelva o le imponga una menor pena de inhabilitación. La decisión se espera para mediados de año para no interferir en el proceso electoral.

En caso de nueva condena, a la líder ultraderechista le quedaría un último recurso ante la Corte de Casación. Su primer presidente, Christophe Soulard, aseguró que, en ese escenario, intentarían pronunciarse antes de la presidencial, «si es posible».

Los problemas judiciales de Le Pen propulsaron a Bardella de cara a 2027, hasta el punto de que la eclipsa progresivamente. Por primera vez, una encuesta en noviembre dio como vencedor de la presidencial al joven eurodiputado de 30 años.

