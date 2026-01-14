Lecornu encara dos mociones de censura por el pacto UE-Mercosur con pocas posibilidades

París, 14 ene (EFE).- La Asamblea Nacional debate este miércoles las mociones de censura presentadas contra el Gobierno de Sébastien Lecornu por la izquierdista La Francia Insumisa y la ultraderechista Agrupación Nacional por su incapacidad de bloquear el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que se firmará el sábado, y que cuentan con escasas posibilidades de prosperar.

El Partido Socialista (PS) y Los Republicanos (LR) ya han manifestado que no se van a sumar a ninguna de las dos mociones.

Es «absurdo» censurar al gobierno de Lecornu cuando el presidente francés, Emnanuel Macron, votó en contra el viernes pasado de la firma del acuerdo UE-Mercosur, dijo el primer secretario de los socialistas, Olivier Faure.

Exactamente el mismo argumento esgrimió el presidente de los republicanos, Bruno Retailleau, para quien la batalla contra ese acuerdo de libre comercio hay que darla ahora en el Parlamento Europeo, que debatirá sobre el mismo en su sesión de la próxima semana en Estrasburgo (Francia).

A pesar del voto en contra de Macron, la moción de censura de La Francia Insumisa, la primera en ser debatida esta tarde en la Asamblea Nacional, acusa al presidente de haber «dejado la puerta abierta a la capitulación» de Francia ante la Comisión Europea.

A favor de la moción de LFI votarán, además de los diputados de extrema derecha, los comunistas y se espera que también los ecologistas.

Por su parte, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, cuya moción se debatirá después, critica al gobierno de Lecornu por «no utilizar todas las herramientas de negociación a su disposición» para bloquear el acuerdo de los Veintisiete con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Las dos mociones se presentan, además, como una forma de apoyar a los agricultores, que llevan semanas movilizados contra el Mercosur, en una protesta que estalló inicialmente contra la gestión de las autoridades en los brotes de la dermatosis nodular contagiosa de la cabaña bovina, en especial por el sacrificio de los rebaños afectados.

Precisamente, los agricultores franceses llevarán a Estrasburgo sus tractores y su lucha contra el pacto UE-Mercosur el día 20 de este mes para hacer presión sobre los eurodiputados, reiteró hoy en la radio RTL el presidente de la mayoritaria Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA), Arnaud Rousseau.

Ese día los parlamentarios europeos votarán sobre la posibilidad de remitir el acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según Rousseau, el resultado de la votación podría decidirse por un margen de 15 o 20 votos.

Mientras los tractores de la FNSEA salían a primera hora de la mañana de París, dónde ayer llevaron a cabo una protesta contra el pacto UE-Mercosur, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, subrayaba en la radio RTL que no consideraba perdida la batalla de Francia contra ese tratado de libre comercio.

«No hemos perdido la guerra, aún no ha terminado. Este acuerdo aún debe ser adoptado por el Parlamento Europeo y posteriormente ratificado por los Estados miembros», recordó el ministro, confiado en que la Eurocámara remita el tratado al TJUE, lo que interrumpiría el procedimiento de aplicación del mismo, dijo. EFE

