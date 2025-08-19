Legisladores demócratas de Texas vuelven a su estado en medio de la pugna por el mapa electoral

Decenas de legisladores demócratas que huyeron de Texas para detener un plan de redistribución de distritos electorales pusieron fin el lunes a su exilio de dos semanas, y despejaron el camino para que el estado se dote de un nuevo mapa electoral favorable a Donald Trump.

Con su regreso, la Cámara de Representantes de Texas tiene suficientes legisladores para formar un quórum y aprobar un mapa que, de hecho, crea cinco nuevos escaños en el Congreso de Estados Unidos favorables a los republicanos antes de las elecciones intermedias de 2026.

«Por favor, aprueben este mapa tan pronto como sea posible», escribió Trump en su red Truth Social en un mensaje que iba acompañado de la propuesta, y agregó que esta es «una de las iniciativas más populares que he respaldado».

El parlamento estatal fue desde principios de agosto escenario de un enfrentamiento a distancia entre legisladores republicanos y demócratas. El oficialismo conservador busca redibujar los 38 distritos electorales de este estado sureño, el segundo más poblado del país y bajo control republicano.

– «Gerrymandering» –

Impulsados por Trump, los legisladores quieren redibujar el mapa para que el voto demócrata quede diluido, una técnica llamada «gerrymandering», y así aumentar en cinco miembros su contingente de 25 legisladores en la Cámara de Representantes en Washington.

Más de 50 demócratas habían paralizado el trabajo legislativo con su salida del estado, en un exilio que los llevó por todo el país y copó los titulares, mientras buscaban llamar la atención sobre esta iniciativa, legal pero fuera de los tiempos tradicionales.

«Cuando los republicanos intentaron silenciar a los votantes minoritarios mediante una manipulación racista de distritos, los demócratas de la Cámara de Texas respondieron al llamado», expresó el Caucus (bancada) Demócrata de la Cámara de Texas en un comunicado sobre el regreso de los legisladores.

«Después de movilizar a los estadounidenses para que se unan a esta batalla existencial por la democracia, regresamos a Texas en nuestros términos. (…) La lucha continúa», señalaron.

Este movimiento electoral en Texas desencadenó una batalla de redistribución de distritos en todo el país, con gobernadores republicanos en varios otros estados explorando cómo lograr nuevos mapas en un intento de proteger la ajustada mayoría de su partido en la Cámara del Congreso.

El medio Politico informó que los republicanos podrían crear hasta 10 nuevos escaños antes de las elecciones intermedias y están apuntando a Ohio, Misuri, New Hampshire, Indiana, Carolina del Sur y Florida.

Los demócratas han prometido replicar con sus propias propuestas en otros estados.

Los demócratas de Texas acumularon multas diarias de 500 dólares cada uno durante su ausencia y fueron objeto de demandas del gobernador Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton, quienes intentaron removerlos de sus cargos.

– También California –

En respuesta a la iniciativa de Texas, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció el lunes su intención de redistribuir los mapas electorales en su estado.

Newsom y representantes de California presentaron así un proyecto de ley para organizar un referendo en ese sentido.

Si los votantes californianos lo aprueban el próximo 4 de noviembre, el parlamento estatal de mayoría demócrata podrá poner en marcha un nuevo mapa que debería asegurarles cinco escaños adicionales en el Congreso estadounidense, como en Texas.

«California y los californianos han sido el blanco favorito de la administración Trump y no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras ésta ordena en Texas y otros estados (republicanos) manipular la próxima elección para retener el poder y seguir políticas aún mas radicales e impopulares», dijo en un comunicado el gobernador que dirige el primer estado del país con 39 millones de habitantes.

