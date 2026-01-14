Leopoldo López espera que salida de Maduro lleve a la democratización total de Venezuela

Washington, 14 ene (EFE).- Leopoldo López, una de las caras más visibles de la oposición venezolana, espera que la salida del poder del depuesto presidente Nicolás Maduro lleve a la «democratización total de Venezuela», un camino, que según él, debe ser de transición «propia» y que no debería quedarse solo en la estabilización económica.

«Hace 10 días estaba Nicolás Maduro en el poder proyectando una idea de permanencia en el poder y de mantener una estructura que representaba destrucción, violación a Derechos Humanos, presos, persecución, éxodo. Hoy estamos en un escenario distinto», dijo a EFE.

En una entrevista en Washington, adonde viajó como orador invitado a la Lipset Lecture, una prestigiosa conferencia anual sobre democracia en el mundo, el activista y exprisionero político reflexionó sobre el futuro de una Venezuela pos-Maduro, el papel de la oposición en este «inicio de la transición» y la noción de que «ninguna dictadura es para siempre».

PREGUNTA: Más de una semana después de la captura por fuerzas estadounidenses de Nicolás Maduro ¿cómo responde a quienes insisten en que las acciones de Washington tienen que ver más con el petróleo que con la democracia?

RESPUESTA: Creo que quien diga eso no conoce Venezuela y no sabe lo que ha significado vivir en Venezuela bajo Chávez y Maduro. Estamos en un escenario mejor que hace 10 días, pero todavía no estamos en democracia.

Estamos en un proceso de inicio de una transición que va a requerir estabilizar el país. Esperamos que este proceso culmine en una democratización total de Venezuela. No estamos allí. Hay una transición en donde el régimen se mantiene, pero la expectativa es que haya cambios que apuntalen el progreso hacia una democracia.

El peligro está en que se busque solo una estabilidad en lo económico que no construya el camino a la democracia, el cual corresponde a los venezolanos.

Cuando dicen que todo esto es para que los americanos tengan control del petróleo venezolano, no podemos olvidar que hoy los vínculos de Venezuela con su petróleo y su gas son con Rusia, con Irán y con China, vendido a unas tasas de descuento altísimas en un esquema que ha permitido a quienes están en el poder valerse de los recursos del Estado. Siempre se ha planteado la necesidad de abrir la industria petrolera al capital privado internacional y venezolano.

P. ¿Qué se requiere para eso?

R. En la reunión que tuvieron el presidente Trump y los representantes de las grandes empresas petroleras, lo dijeron. Estas son inversiones que requieren estabilidad no de años, sino de décadas. Y para que eso ocurra tiene que haber un Estado de derecho, unas garantías. Tiene que haber una estabilidad que hoy no representa la dictadura interina de Delcy Rodríguez.

P. ¿Cómo se vive este proceso en Venezuela?

R. Yo te diría que hay una alegría contenida porque el régimen se mantiene. En estos momentos sigue habiendo mucha represión en Venezuela y censura. Hay casi 1.000 presos políticos y solo han liberado a 20 (distintas ONGs hablan de algunas decenas más). El país no ha cambiado estructuralmente, lo que ha surgido es la posibilidad de que comience este cambio. Y para que comience, tendrá que ser a través de una elección transparente en donde se pueda participar abiertamente.

P. ¿Qué riesgo existe de que el Gobierno interino de Delcy Rodríguez se consolide en el poder sin una verdadera alternativa democrática? ¿Cuál es papel de la oposición?

R. Lo que hemos visto es que hay dos partes que en los últimos 10 días han hablado: el Gobierno de Estados Unidos, y la dictadura interina de Delcy Rodríguez y el gran tema ausente en esa conversación ha sido la democracia. ¿A quién le corresponde presentar esa agenda y proponer una ruta clara? Al liderazgo democrático en Venezuela, encabezado por la legitimidad de Edmundo González y María Corina Machado, premio Nobel de Paz, y todos los que estamos comprometidos con una Venezuela democrática.

P. ¿Qué importancia le confiere a la reunión entre María Corina Machado y Trump en la Casa Blanca?

R. Es una oportunidad para que quede muy claro el mensaje de democracia, el mensaje de libertad, que tenga que venir acompañado de una acción y una ruta concreta de cómo podemos llegar a la democracia.

P. ¿Todavía mantiene su propósito de regresar a Venezuela?

R. Claro que sí. Por supuesto que queremos contribuir con todo este esfuerzo al que le hemos dedicado la vida, estos 25 años de lucha. Y por supuesto que nuestra mayor aspiración, y hablo de un colectivo gigantesco de millones de personas, es poder regresar a Venezuela.

P. ¿Como ve el impacto de este proceso en la región, en países como Cuba y Nicaragua?

R. Creo que tienen impactos en distintas dimensiones. El primero de ellos es entender que las dictaduras no son para siempre. Luego entender que pueden venir momentos en donde se quiebren estos sistemas. Lo tercero es que la ciudadanía se tiene que mantener activa y esperanzada, y yo sí creo que estamos en el inicio de un proceso de cambio en el continente americano y además yo creo que para los EE.UU. es estratégico que el continente americano sea uno de democracia y libertad.

Y eso pasa no sólo por Venezuela, sino también por Cuba y por Nicaragua. EFE

