Lesión del colombiano Kevin Mier estremece el fútbol mexicano

México, 9 nov (EFE).- La fractura de tibia del guardameta colombiano Kevin Mier, seleccionado de su país, ha estremecido los cimientos del fútbol mexicano por tratarse de uno de los futbolistas más queridos de la liga y uno de los de más nivel.

Mier recibió este sábado una artera entrada del panameño Adalberto Carrasquilla, de los Pumas UNAM, y debió salir de la cancha de inmediato; la confirmación de la fractura causó tristeza entre los hinchas del cuadro azul, pero también en los de otros equipos que admiran la clase del portero.

La lesión ha provocado respuestas en varias direcciones; la principal, de lamento por el daño a Mier, otra de reclamo a Carrasquilla, que Cruz Azul pedirá sea inhabilitado mientras no se recupere el colombiano, y otra de crítica al árbitro que no expulsó al panameño por su juego violento.

Aunque Mier cometió errores que incidieron en la eliminación de Cruz Azul en el Apertura 2024 y el Clausura 2025, el portero es uno de los líderes del cuadro azul, con maestría en el manejo de la pelota con los pies y una gran elasticidad que le permite llegar a balones lejos del alcance de la mayoría.

Con gran personalidad, el atrevido Mier ha sido una de las claves de la buena defensa del conjunto celeste, la cuarta más segura del torneo.

Sin su presencia, Cruz Azul dará ventajas, a pesar de tener en el sustituto Andrés Gudiño a un arquero de calidad.

El Apertura se reanudará después de la fecha FIFA con la repesca que completará el cuadro de cuartos de finales; una semana después se jugará la fase de los ocho mejores en la cual Cruz Azul, tercero de la tabla, visitará al Guadalajara en el duelo de ida y lo recibirá en el de vuelta.

Mier necesitará unas ocho semanas para volver a jugar, lo cual le impedirá estar en la fase decisiva del Apertura.

Después de la salida de Mier, ayer Cruz Azul tuvo un pobre rendimiento en la segunda parte, sobre todo tras la expulsión del argentino Lorenzo Faravelli, lo cual le costó caer 3-2 ante Pumas y bajar al tercer lugar de la tabla, detrás de Toluca y Tigres UANL. EFE

