Leyendas del Real Madrid y el Barcelona jugarán en Costa Rica en febrero

San José, 11 nov (EFE).- Futbolistas considerados leyendas del Real Madrid y el Barcelona, como el portero español Iker Casillas y el delantero brasileño Ronaldinho, jugarán un partido de exhibición en Costa Rica el próximo 7 de febrero.

El partido se disputará en el Estadio Nacional de San José, con capacidad para 35.000 aficionados, y los precios de las entradas oscilan entre los 100 y los 1.000 dólares, y algunas incluyen actividades de interacción con los futbolistas, informó la empresa productora Experiencias.

El evento llamado «Barca Legends vs Real Madrid Leyendas» lo jugarán futbolistas que formaron parte de ambos equipos en algún momento de su carrera, entre ellos al menos 8 que son considerados como leyendas de los clubes.

Alexander Cuadra, miembro de la organización, anunció en conferencia de prensa que entre los más probables para jugar en Costa Rica se encuentran el exportero de la selección española Iker Casillas, el centrocampista madridista Guti, el brasileño exdelantero del Barcelona Ronaldinho, y el defensor catalán Carles Puyol.

En las siguientes semanas la organización irá informando la totalidad de las nóminas de los equipos.

«Esto es fútbol de otro nivel y es una experiencia que vamos a vivir en Costa Rica y que se está viviendo en otras partes del mundo. No es solo un partido de fútbol, es una experiencia. Van a haber actividades en plazoletas y en la cancha que va a vivir cada persona», declaró Cuadra. EFE

