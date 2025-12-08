The Swiss voice in the world since 1935
LG Energy sella contrato de baterías por 1.400 millones de dólares con Mercedes-Benz

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Seúl, 8 dic (EFE).- LG Energy Solution informó este lunes que firmó un contrato de suministro de baterías para vehículos eléctricos (VE) con la automotriz alemana Mercedes-Benz AG por valor de 2,06 billones de wones (unos 1.400 millones de dólares), sumándose a sus previos acuerdos de baterías anunciados en septiembre.

El acuerdo contempla la provisión de baterías para VE entre el 1 de marzo de 2028 y el 30 de junio de 2035, con entregas destinadas a Europa y América del Norte, según un informe regulatorio ante el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur.

La firma también indicó que el monto del contrato equivale aproximadamente al 8 % de las ventas anuales de la compañía en 2024, que ascendieron a 25,6 billones de wones.

El contrato probablemente abarque baterías destinadas a modelos eléctricos económicos y de gama media, según observadores citados por la agencia local de noticias Yonhap, en un contexto en el que Mercedes-Benz planea lanzar 40 nuevos modelos a nivel mundial para 2027.

El informe explica que el volumen, el plazo y otras condiciones podrían modificarse tras consultas adicionales con el cliente.

El último acuerdo se suma a los dos divulgados el 3 de septiembre que suponen un suministro de un volumen combinado de 107 gigavatios-hora de baterías de LG Energy Solution para la automotriz alemana. EFE

