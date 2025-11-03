Liberado uno de los dos detenidos por el apuñalamiento múltiple en un tren en Inglaterra

2 minutos

Londres, 3 nov (EFE).- La Policía británica ha puesto en libertad sin cargos a uno de los dos hombres detenidos el sábado como sospechosos del apuñalamiento múltiple en un tren en Inglaterra, que dejó a once personas malheridas, de las que cinco ya han salido del hospital.

La Policía Británica del Transporte dijo anoche en un mensaje en X que solo mantiene bajo custodia a un hombre de raza negra de 32 años, procedente de la localidad de Peterborough (este inglés), donde se subió al tren, que iba de Doncaster (norte) a Londres (sureste) y que fue desviado a la estación de Huntingdon (este).

El varón es sospechoso de intento de asesinato dado que las autoridades descartaron un móvil terrorista. La prensa publica este lunes que, según algunos pasajeros, el atacante gritó durante los hechos que «el diablo no ganará».

Otro hombre de 35 años, del que previamente se había dicho que era británico de ascendencia caribeña, fue puesto en libertad sin cargos el domingo, después de que alguien le hubiera denunciado «de buena fe» como presunto coautor del ataque.

La Policía especificó el domingo el origen de los detenidos para frenar las conjeturas en las redes sociales, después de que sucesos anteriores se atribuyeran erróneamente a personas de determinadas religiones o a solicitantes de asilo.

De los heridos, cinco fueron dados de alta en las últimas horas y dos permanecen graves, entre ellos un empleado de la línea ferroviaria London North Eastern Railway LNER, que trató de proteger a los pasajeros.

La ministra de Interior, Shabana Mahmood, hará una declaración esta tarde en la Cámara de los Comunes británica (baja) para informar a los diputados de los últimos detalles de la investigación.

También se prevé una mayor presencia policial en las mayores estaciones ferroviarias del Reino Unido, según las autoridades.

Este suceso ha generado una sensación de inseguridad entre los británicos, expresada en buena medida en las redes sociales, a pesar de que las estadísticas indican que los ataques con cuchillo cayeron un 5 % en Inglaterra y Gales en los doce meses hasta el pasado junio y las muertes se redujeron un 18 %, hasta 196. EFE

jm/ja/cg