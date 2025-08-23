Libia concluye la segunda fase de los comicios municipales en el oeste sin incidentes

Argel, 23 ago (EFE).- Libia concluyó este sábado la segunda fase de las elecciones municipales en siete concejos municipales del oeste del dividido país, sin incidentes de seguridad y con una tasa de participación preliminar de 69%, informó la Alta Comisión Electoral Nacional (HNEC, por sus siglas en inglés) en su página de Facebook.

La votación se desarrolló «sin registrar violación alguna» en estos siete municipios que pospusieron las elecciones del pasado 16 de agosto por motivos de seguridad, afirmó Ashraf Hamouda, presidente de la sala principal en la HNEC, que confirmó el cierre de los centros las 18.00 hora local (16.00 GMT).

En los comicios de hoy participaron 34.915 votantes de los 51.000 registrados, detalló la Comisión Electoral libia en su comunicado.

La segunda fase de las elecciones municipales se celebró el sábado 16 de agosto en 26 municipios de la región occidental, ya que las de las zonas controladas del este y sur controladas por el Ejecutivo del mariscal Jalifa Haftar quedaron suspendidas.

La misión de la ONU para Libia (UNSMIL) llamó este sábado a todas las partes a «aceptar los resultados (provisionales) pacíficamente» que se anunciaron hoy con el 72,4 % de participación o «recurrir a medios judiciales en caso de oposición».

El proceso electoral de esta segunda fase de comicios municipales fue suspendido en el este y sur del país la semana pasada por orden de las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar que controla esta zona.

La UNSMIL llamó al Parlamento libio en Bengasi (este) a «descartar los obstáculos» y permitir de «manera urgente» continuar la votación en los municipios donde el proceso se ha suspendido.

El pasado jueves, la representante especial de la ONU para Libia, Hanna Tetteh, presentó ante el Consejo de Seguridad una hoja de ruta de transición de 18 meses para salir de la crisis.

Tetteh planea, entre otras, crear un marco electoral para celebrar comicios presidenciales y legislativos y unificar el país dividido. EFE

