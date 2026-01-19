Liga Árabe afirma que integración de kurdos en Estado sirio refuerza la soberanía del país

El Cairo, 19 ene (EFE).- La Liga Árabe afirmó este lunes que la «integración total» de la alianza liderada por kurdosirios Fuerzas de Siria Democrática (FSD) al Estado sirio refuerza las instituciones del país y «la imposición de su soberanía en todo el territorio», en medio de violentos choques entre el grupo y las tropas de Damasco.

El organismo panárabe celebró así el acuerdo de alto el fuego alcanzado en la víspera entre las FSD y el Gobierno de Damasco tras días de violencia, y por el que los kurdosirios están pasando el control de sus zonas en el noreste del país a las tropas gubernamentales y, además, estipula una integración militar.

Según la Liga Árabe, este es «un paso importante en la ruta de la construcción de la nueva Siria, ya que refuerza sus instituciones e impone su soberanía en todo su territorio en el marco de la asociación nacional, tal y como afirmó el decreto de la Presidencia siria emitido recientemente».

Sin hacer mención a la ola de violencia y a los abusos de derechos humanos registrados en los últimos días en el norte de Siria, la Liga Árabe reiteró su «compromiso con todo lo que refuerce la soberanía siria, su estabilidad, la unidad y la seguridad de su territorio», mientras que instó a apoyar al Gobierno de Damasco.

Pese a la tregua, las FSD y el Ejército sirio se acusaron este lunes de lanzar nuevos ataques que han causado al menos tres muertos en el bando gubernamental, unos choques que tienen lugar en medio del proceso de entrega de la provincia nororiental de Al Raqa y de la oriental Deir al Zur.

Tras dos semanas de enfrentamientos, el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, anunció el domingo un pacto de alto el fuego total que estipula la integración de los miembros de la alianza armada kurdosiria en las fuerzas de seguridad estatales y el traspaso de responsabilidades en sus zonas a las instituciones centrales. EFE

