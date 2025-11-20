Liga de Honduras vuelve con dos clásicos vibrantes en la jornada 18 del Apertura

2 minutos

Tegucigalpa, 20 nov (EFE).- La Liga de Honduras vuelve a lo suyo, el torneo Apertura, cuya jornada 18 que tendrá dos vibrantes clásicos se iniciará el viernes con el partido entre Choloma y Platense, después de la eliminación del país el pasado martes del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con una afición dolida por el fracaso en las eliminatorias mundialistas, la prensa deportiva no augura muchos aficionados en los estadios durante la jornada, que fue reprogramada por los últimos dos partidos de la selección en el torneo eliminatorio de la Concacaf clasificatorio para el Mundial.

Choloma llega a su compromiso del viernes situado en la décima casilla con 11 puntos, mientras que Platense en la octava, con 19.

El sábado, Universidad Pedagógica será anfitrión de Juticalpa, dos rivales directos que buscan asegurar al menos un cupo entre los seis equipos que participarán en la segunda fase del Apertura.

Los universitarios están justo en la sexta posición con 21 unidades, en tanto que Juticalpa en la séptima, con 20.

Victoria, hundido en el sótano con cinco enteros en 16 partidos, buscará de nuevo la senda del triunfo ante Génesis, que es antepenúltimo (noveno) en la tabla, con 16.

El domingo, en el primer clásico, en Tegucigalpa, los locales del Olimpia y líderes del torneo, medirán fuerzas contra Marathón, en otro partido directo.

Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, es líder del torneo con 37 puntos, y buscará ante Marathón pasar página tras la apabullante derrota de 2-6 que sufrió en la jornada anterior, ante el modesto Génesis.

El rival de turno y escolta más cercano de Olimpia es un aguerrido Marathón, con el argentino Pablo Lavallén en el banquillo, que ha sumado 36 unidades y busca arrebatarle el primer lugar.

La jornada se completará con el segundo clásico que disputarán Real España y Motagua, en otro duelo directo entre dos clubes que están empatados en puntos, 25 cada uno.

Real España, con el costarricense Jeaustin Campos como timonel, es tercero en la tabla, y supera a Motagua, del español Javier López, que es cuarto, solo por mejor diferencia de goles.

La fecha 18 del Apertura llega con los cuatro equipos que son considerados los mejores del fútbol hondureño, ocupando las primeras cuatro posiciones. EFE

gr/rao/laa