Liga de Quito y Barcelona continúan puja por cupo a la Libertadores de 2026

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 6 nov (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona continuarán desde el próximo sábado la puja por un billete a la fase de Grupos de la Copa Libertadores de 2026, contra Libertad y Orense, respectivamente.

Liga de Quito, con 58 puntos, los mismos que Barcelona, pero con mejor diferencia de goles para el Rey de Copas, se enfrentarán a Libertad y Orense, que tienen 50 enteros cada uno, respectivamente.

Liga de Quito saldrá como favorito, pues en la reciente fecha goleó 4-0 al Orense, mientras Barcelona arrancó un empate 1-1 a domicilio de Universidad Católica.

La quinta fecha del hexagonal por el título de este año, pondrá también frente a frente al líder absoluto, el Independiente del Valle, que tiene 73 puntos, y la Católica, que con 52, mantiene opción para ir a la Libertadores.

El cuadro del Valle derrotó en la fecha pasada por 1-3 a Libertad y saldrá a todo o nada en su afán por adjudicarse de manera anticipada el segundo título ecuatoriano, pues obtuvo el primero en el año 2021.

La Católica tiene prohibido perder si pretende volver a la Libertadores y permanece a la caza de algún resbalón de Liga o Barcelona.

Por el hexagonal en procura de un billete para la próxima Copa Sudamericana, el Deportivo Cuenca, que tiene los mismos 49 puntos que Emelec, saldrá este viernes contra Macará que, con 47 enteros, se aferrará a la posibilidad de volver a la Sudamericana.

Al pie del Cuenca, Emelec y Macará, aparecerá el Aucas, con 46 puntos, cuadro que recibirá el próximo lunes al colista del torneo, el Delfín, que tiene 35 unidades.

Por su parte, el Emelec visitará a El Nacional, equipos que se debaten entre una crisis económica y futbolística, aunque en la reciente fecha empató por 3-3 con el Aucas.

En el cuadrangular para evitar el descenso con miras a la próxima temporada, Mushuc Runa y Técnico Universitario están con 32 puntos cada uno y se enfrentarán, respectivamente, a Manta y Vinotinto, que comparten los dos últimos puestos, con 30 unidades cada uno.

– Partidos por la quinta fecha de los hexagonales y cuarta del cuadrangular de la Liga Pro de Ecuador:

– Viernes: Deportivo Cuenca-Macará.

– Sábado: Manta-Mushuc Runa; Independiente del Valle-Universidad Católica y Liga de Quito-Libertad.

– Domingo: Técnico Universitario-Vinotinto; El Nacional-Emelec y Orense-Barcelona.

– Lunes: Aucas-Delfín. EFE

